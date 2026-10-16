El final de la relación de Lourdes Sánchez con Pablo Chato Prada después de 16 años de relación, y un hijo de 10 años como fruto, se confirmó por el affaire de la bailarina con un empresario correntino, y este viernes filtraron las primeras imágenes del sorpresivo romance.

“Estaban caminando en la costanera norte de Corrientes”, describió Juan Etchegoyen.

De esa forma, Lourdes se paseó acaramelada en público con Francisco Liotta Hernández.

La primera imagen de Lourdes Sánchez y Fracisco Liotta Hernández.

Aunque Flavia Palmiero precisó que “están haciendo gimnasia”, dado que ambos estaban con ropa deportiva y marchando a paso redoblado.

“Esto confirma el vínculo”, afirmó el panelista de Nuevo Día.

Qué dijo Lourdes Sánchez de su separación en Corrientes

Horas antes, Lourdes Sánchez había desestimado su salida del gobierno provincial ante medios correntinos.

Lourdes Sánchez a puro brillo y flecos. (Foto: Instagram/@lourdesanchezok)

“Yo estoy muy firme. Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo de uno. Yo sí me tengo que ir de mis lugares porque no hice bien las cosas, y estoy trabajando con todo mi corazón”, aseveró la Presidente del Instituto de Cultura de Corrientes.

Y enfatizó entre risas: “No se castiga el amor, chicos”.

Mirá lo que dijo la ex del Chato Prada.

“Yo estoy muy bien, estoy atravesando una situación difícil para todos los que hayan pasado por algo similar, que tiene que ver una separación con un nene chiquito en el medio. No es algo feliz, pero lo estamos llevando muy bien como personas adultas que somos y por todo el amor de nuestra historia de 16 años”, cerró Lourdes Sánchez sobre el Chato Prada.