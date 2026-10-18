El Chato Prada sorprendió a Lourdes Sánchez con un saludo por el Día de la Madre, a pocas semanas de que confirmaran su separación después de 16 años juntos. Sin embargo, el mensaje que el productor le dedicó a la bailarina en las redes sociales generó comentarios divididos y sumó un detalle inesperado: la participación de Fran Liotta, el joven con el que vinculan sentimentalmente a su expareja.

En medio de la repercusión por la ruptura, Lourdes compartió una emotiva publicación dedicada a Valentín, el hijo de 10 años que tiene con el productor. “De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso”, escribió al comienzo de un mensaje en el que reflexionó sobre la maternidad y los cambios que atraviesa en su vida personal.

Qué hizo el Chato Prada tras confirmarse su separación de Lourdes Sánchez (captura de Instagram

“La vida cambia, nos desafía y nos enseña, pero hay algo que siempre permanece intacto: el amor infinito que siento por vos”, expresó la bailarina. También destacó el esfuerzo cotidiano que implica criar a su hijo y concluyó su dedicatoria con una declaración de amor: “Te amo con toda mi alma, Valen. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que sabemos que no existe amor más grande que este”.

EL MENSAJE DEL CHATO PRADA Y LA REACCIÓN QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

La publicación no pasó inadvertida para el Chato Prada, quien le dejó un comentario a su expareja: “Feliz día a la mejor mamá de mundo”. El gesto fue celebrado por algunos usuarios, pero otros interpretaron el saludo como un intento de buscar reconocimiento en medio de la separación. Entre las respuestas más duras aparecieron frases como “Ella no te contesta” y “Dame al menos migajero”.

Los mensajes que le dejaron al Chato Prada en su saludo a Lourdes por el Día de la madre (Foto: captura Instagram)

Lejos de ignorar el mensaje, Lourdes le respondió con un emoji de una carita con corazones. Pero el intercambio tuvo otro protagonista: Fran Liotta, el joven correntino de 27 años con quien la bailarina fue vinculada sentimentalmente tras la ruptura. Él también comentó la publicación con un corazón rojo, al que Sánchez respondió con una muestra de afecto.

La aparición de Liotta en las redes de Lourdes se produjo después de que circularan imágenes de ambos caminando juntos por la Costanera de Corrientes. Aunque el vínculo entre ellos quedó bajo la lupa mediática tras la separación, las especulaciones sobre el papel que habría tenido el joven en la ruptura no deben confundirse con hechos confirmados. Mientras tanto, el saludo del Chato y las reacciones que despertó volvieron a poner a la expareja en el centro de la escena.