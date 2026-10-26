En medio de una guerra familiar que Tini Stoessel mantiene con su padre, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera tuvo una particular actitud que no pasó inadvertida en redes sociales. Todo inició a partir de la última publicación de la artista.

A través de su cuenta de Instagram, Tini compartió una dulce postal donde se la ve acostada en la cama, abrazada a su perrita. Entre los miles de likes que recibió, se encontraba el de su madre y este gesto alertó a sus seguidores.

Pochi, de Gossipeame, compartió la noticia en sus redes. “La mamá de Tini likeando la publicación”, escribió la panelista de Puro Show que, a su vez, se preguntó: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?“.

La particular observación de Pochi en redes (Foto: Instagram @gossipeame)

QUÉ DIJO TINI STOESSEL SOBRE SU FAMILIA EN UNO DE SUS ÚLTIMOS SHOWS

La artista Tini Stoessel volvió a subirse a un escenario tras la escandalosa cancelación del show que tenía previsto el 18 de octubre en Miami y emocionó al público venezolano con un mensaje sobre las personas que considera su familia.

“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó la cantante durante su presentación en Venezuela, palabras que resonaron en medio del conflicto familiar que la distanció de su padre, Alejandro Stoessel; su madre, Mariana Muzlera; y su hermano, Francisco.

Video viral en X de Tini en Venezuela.

Ante la cálida ovación de sus fans, Tini también les dedicó unas palabras de agradecimiento: “Los amo. Gracias por hacerme sentir tanto amor, tan profundo”.

En otro momento, Tini habló de los inconvenientes que está atravesando en plena gira de Futttura y se quebró emocionalmente. “Me hace feliz estar acá. Pasaron varias cosas alrededor de lo que fue Futttura”, dijo la artista, entre lágrimas.