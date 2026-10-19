Este domingo 18 de octubre, mientras en Argentina se celebraba el Día de la Madre, Tini Stoessel se preparaba para dar un show en Miami que, a último momento, fue cancelado. Mientras tanto, Mariana Muzlera celebraba en Buenos Aires su día, acompañada de su hijo, Fran Stoessel, y su madre.

A semanas del inicio de la crisis familiar que terminó por quebrar el vínculo entre la artista y el resto de los integrantes de su familia, Mariana dejó un claro mensaje en sus redes sociales al mostrar imágenes donde excluía a su hija de la celebración.

En primer lugar, Mariana subió una foto de su madre a quien le deseó un feliz día. Luego, compartió otra imagen de ella junto a su hijo caminando de la mano y, por último, subió una de ella sola con Fran y su mascota en brazos.

La publicación de Mariana Muzlera por el Día de la Madre (Foto: Instagram @mluciamuz)

La publicación de Mariana Muzlera por el Día de la Madre (Foto: Instagram @mluciamuz)

EL PEDIDO DE TINI STOESSEL A SU ABUELA QUE RECIBIÓ UN INESPERADO RECHAZO

En medio del escándalo familiar, Ángel de Brito volvió a hablar de la pelea de Tini Stoessel con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y mencionó una vez más el tema del casamiento de la artista con Rodrigo de Paul.

“Tini y Rodrigo se casan el 19 de diciembre. Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado”, detalló el conductor que, a su vez, reveló: “Los primos están invitados, pero no van a ir a la boda”.

Y eso no fue todo. El periodista también contó que la artista recibió un inesperado rechazo por parte de la madre de Mariana. “Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100% del lado de sus padres”, reveló.