Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami (captura de Instagram)

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami y desató un escándalo.

Luego de que su presentación fuera suspendida a último momento, cuando el público ya se encontraba en los accesos del estadio, la cantante publicó un contundente descargo en sus redes sociales y explicó los motivos por los que no pudo realizar el espectáculo.

El recital estaba previsto para el domingo por la noche en el Kaseya Center y formaba parte de Futttura, la gira internacional de la artista argentina. Sin embargo, la presentación fue cancelada minutos antes de su inicio, en medio de la sorpresa y la incertidumbre de los fanáticos que habían llegado para verla.

A través de sus historias de Instagram, Tini expresó su profunda tristeza por lo sucedido y apuntó contra las condiciones técnicas y de producción que encontró al llegar al lugar. Según explicó, su equipo trabajó hasta último momento para intentar resolver los inconvenientes, pero finalmente no estaban dadas las garantías necesarias para salir al escenario.

Tini Stoessel, antes de salir al escenario para cantar con Lali Espósito (Foto: Instagram @tinistoessel)

Qué dijo Tini Stoessel de la cancelación del show de Miami

“Me duele profundamente que el show de hoy no haya podido realizarse, principalmente por cada persona que compró su entrada, viajó e hizo un esfuerzo enorme para compartir esta noche con nosotros”, comenzó diciendo la cantante.

“El venue fue entregado con horas de retraso, gran parte del montaje estaba incompleto, sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación no estaban operativos”, denunció Tini.

Además, señaló que tampoco pudieron realizar pruebas indispensables para garantizar la seguridad del espectáculo, entre ellas, las de los vuelos escénicos. Pese a los inconvenientes, aseguró que su equipo continuó intentando solucionar cada uno de los problemas, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que debían haber estado disponibles.

“Aun así, se seguía insistiendo en realizar el show”, afirmó, antes de dejar en claro su postura frente a la situación: “Esto no fue un simple inconveniente técnico. Fueron condiciones fundamentales que se nos habían garantizado y que no se cumplieron”.

“Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, sostuvo.

Tini Stoessel rompió el silencio tras la cancelación de su show en Miami (captura de Instagram)

Tini Stoessel anticipó un comunicado con más detalles sobre la cancelación

En el mismo descargo, Tini adelantó que más adelante se compartiría un comunicado formal con el detalle de las numerosas deficiencias técnicas y operativas que, según explicó, impidieron concretar el espectáculo.

También se refirió a las circunstancias que rodean la gira y aclaró que no profundizaría sobre ellas en ese momento. “Mi prioridad sigue siendo continuar con Futttura, un proyecto al que le puse muchísimo amor y trabajo, pero eso no significa que tenga que aceptar cualquier situación cuando las consecuencias terminan afectándolos a ustedes, al equipo y a mí”, expresó.

Por último, la artista manifestó su impotencia por haber llegado a esta instancia y volvió a disculparse con sus seguidores. “No se imaginan cuánto lamento todo esto”, escribió, antes de agradecerles por acompañarla y seguir confiando en ella.

Qué dijo la productora sobre la cancelación del show de Tini en Miami

Tras la suspensión del recital, Ake Music, la productora a cargo del espectáculo, publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar los motivos de la decisión.

La empresa informó que la presentación fue cancelada por “el incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción previamente solicitados”, que consideró indispensables para realizar el show.

Además, pidió disculpas a los asistentes y comunicó que quienes compraron entradas podrán consultar por las devoluciones a través de los canales oficiales de venta. Según precisó, el reembolso se realizará automáticamente mediante el mismo medio de pago utilizado para la compra.

A la polémica por la cancelación del show también se sumaron los señalamientos contra Alejandro Stoessel, padre de Tini y exsocio de la artista, a quien apuntaron por su presunta responsabilidad en lo sucedido. El episodio volvió a poner su nombre en el centro de la controversia, en un contexto delicado: actualmente, el vínculo entre padre e hija estaría roto.