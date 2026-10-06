El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suma un nuevo capítulo a las versiones sobre la relación de la cantante con su familia. Según reveló Ángel de Brito en LAM, los padres de Tini, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y su hermano Francisco no fueron invitados a la boda y ya tendrían definido qué harán durante esa fecha.

La pareja tiene previsto casarse el 19 de diciembre, en una celebración que estará marcada también por las ausencias familiares.

Qué harán los padres de Tini Stoessel el día de su boda (fotos de Ciudad Magazine)

Qué harán los padres de Tini Stoessel el día de su boda

Ángel de Brito confirmó en LAM que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, no estarán presentes en el casamiento de su hija con Rodrigo de Paul.

“Tini y Rodrigo se casan el 19 de diciembre. Los padres de Tini no están invitados, el hermano no está invitado. Los primos están invitados, pero no van a ir a la boda”, informó el conductor.

Pero además reveló qué hará la familia de Tini durante esos días.

“¿Qué van a hacer los padres y el hermano? Se van de viaje. El 15 de diciembre se suben a un avión y se van a Japón”, contó De Brito.

De esta manera, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel estarán en Japón durante la fecha del casamiento, de acuerdo con la información brindada por el conductor de América.

El viaje de la familia de Tini Stoessel a Japón

Ángel de Brito fue contundente al explicar el motivo que, según su información, habría detrás del viaje familiar.

“Se van los tres en familia a olvidar todo este mal trago”, aseguró el periodista en LAM.