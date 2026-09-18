La guerra económica y familiar que mantiene Tini Stoessel con el resto de los integrantes de su familia sigue sumando nuevos capítulos. Luego de que se diera a conocer el presunto acuerdo en el cual la artista se quedaría con el 70% de su patrimonio, se supo que su familia se había negado a firmar.

En las últimas horas, Ángel de Brito volvió a hablar del tema en LAM y contó detalles del seno íntimo de la familia. Según su información tanto Alejando Stoessel como Mariana Muzlera intentan recuperar la relación que tenían con su hija.

A pesar del intento por parte de ellos, Tini habría tomado la decisión de cortar cualquier tipo de vínculo con sus padres. “No hay diálogo entre ellos, no sé si están bloqueados o no”, mencionó el conductor del ciclo de América TV.

Ángel de Brito aseguró que los padres de Tini Stoessel quieren recuperar el vínculo (Video: LAM)

ASEGURAN QUE LOS PADRES DE TINI STOESSEL QUIEREN RECUPERAR EL VÍNCULO

“Lo único que quieren es recuperar el vínculo con su hija y hay un obstáculo”, aseguró Ángel de Brito en LAM donde, a su vez, contó que los padres de Tini Stoessel no hablan con la prensa porque consideran que podrían perjudicar el escándalo familiar: “Dirían cosas que a la hija le molestarían”.

“Ellos dudan que hay alguien que está desparramando este conflicto en la prensa que tendría algún interés. Sienten que hay una intención para acelerar todo esto”, continuó el conductor que recibió dicha información desde el entorno de los padres, quienes confirmaron que hubo una reunión donde ella le planteó que quería manejarse sola y Alejandro habría aceptado.

Finalmente, Ángel reveló: “En la familia creen que De Paul la manipula a Tini. Ellos (los padres y su hermano) piensan que él tiene un entorno nocivo para su hija. Una de las cosas es con el dinero porque sienten que Rodrigo le hace comprar casas millonarias que él no habría podido comprarlas solo”.