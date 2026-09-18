Fue una jornada cargada de emoción en Cuestión de peso. Gisela llegó a la balanza después de una semana particularmente difícil y, pese a todo su esfuerzo, no consiguió alcanzar el objetivo que necesitaba para continuar en el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece.

La participante debía llegar a los 93,600 kilos, pero la balanza marcó 94,400 kilos. Es decir, quedó 800 gramos por encima del peso requerido y debió despedirse del ciclo: “Gisela hoy, por 800 gramos, te vas de Cuestión de peso”, anunciaron en el piso.

Luego de conocer el resultado de la balanza, Gisela se mostró completamente quebrada. En medio de la angustia, expresó una frase que generó una fuerte reacción en el estudio: “Me queda a mitad de camino”.

Foto: Captura (eltrece)

Massaccesi inmediatamente buscó cambiar la mirada de la participante sobre lo que estaba viviendo: “No te quedaste a mitad de camino. Estás a mitad de camino. No te quedaste a mitad de camino. Quedarte es una palabra fuerte. Estar es una palabra viva”, le respondió. Y continuó: “El camino sigue”.

Además, el presentador insistió en que la eliminación del programa no significaba que Gisela tuviera que abandonar su proceso: “Siempre estamos a tiempo de elegir. Cuando no elegimos, igual estamos eligiendo”, expresó el conductor.

Asimismo, destacó que la experiencia dentro de Cuestión de peso podía servirle para continuar con su tratamiento fuera del programa y encontrar una nueva dinámica para su vida cotidiana.

Foto: Captura (eltrece)

Ante la emoción de la participante, el conductor decidió darle espacio para atravesar el momento sin exigirle una respuesta inmediata: “Cuando estamos tomados por una emoción, también hay que transitar esa emoción. Dejar que nos visite”, explicó.

Y luego le dedicó unas palabras antes de abrazarla: “Yo te voy a despedir con un abrazo muy grande. Decirte que te queremos mucho, que has sido una participante bárbara”, cerró, antes de que todos los participantes se acerquen a abrazar a su compañera que logró bajar más de 12 kilos.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE CAMILOTA TRAS QUEDAR ELIMINADA DE CUESTIÓN DE PESO: “NO ESTOY PASANDO UN BUEN MOMENTO”

Un momento de profunda emoción se vivió en Cuestión de Peso cuando Camila Deniz, más conocida como Camilota, quedó eliminada de Cuestión de Peso tras no alcanzar el objetivo que le permitía continuar en competencia.

La participante llegó a la instancia decisiva en una situación muy delicada. Después de haber subido 2,8 kilos el lunes, logró bajar parte de ese peso, pero no fue suficiente para mantenerse dentro del programa de elrece.

Con mucha tensión en el estudio, en el estudio recordaron que la participante debía pesar 125,100 kilos o menos para seguir en carrera. Sin embargo, la balanza terminó marcando una diferencia que selló su salida: “La balanza hoy te muestra una diferencia de casi 3 kilos. 2,9 kilos exactamente, Camila. Tenías que pesar 125,100 o menos. Camila, te vas de Cuestión de Peso”, le comunicaron.

Foto: Captura (eltrece)

Visiblemente afectada, Camilota reconoció que intuía lo que iba a suceder: “Lo presentía. No estoy pasando un buen momento, sinceramente. No voy a poner excusa. Yo creo que mi familia me necesita”, expresó entre lágrimas.

Lejos de alejarse por completo del programa, la influencer dejó en claro que quiere seguir vinculada al tratamiento y al grupo, y terminó reconociendo uno de los motivos que influyó en el resultado de la balanza: “Quizás el fin de semana he tomado alcohol. Me equivoqué. La comida siempre va a estar. Ya lo sabemos y lo sé, porque vengo arrastrando esto desde que empezó todo nuevamente”, cerró muy angustiada.