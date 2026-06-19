La emoción se apoderó por completo de Cuestión de Peso durante una edición especial por el Día del Padre que terminó con lágrimas, abrazos y palabras que tocaron el corazón de todos los presentes.

En un video preparado especialmente para la ocasión, Alberto Cormillot, Adrián Cormillot y Sergio Verón recibieron sentidos mensajes de familiares y personas muy importantes en sus vidas. El resultado fue tan conmovedor que más de uno no pudo contener las lágrimas.

El primero en aparecer fue Adrián Cormillot, quien habló del vínculo que mantiene con su papá y destacó la complicidad que construyeron a lo largo de los años. Según contó, además de compartir la misma profesión, ambos tienen intereses en común y una relación atravesada por el humor, algo que siempre fortaleció el lazo entre ellos.

Foto: Captura (eltrece)

Uno de los momentos más tiernos llegó cuando las hijas de Sergio Verón aparecieron en pantalla para dedicarle unas palabras a su papá. Las jóvenes mostraron una fotografía que definieron como la primera imagen familiar que tienen juntos y recordaron con emoción todo lo que vino después: “A partir de esa hubo miles más”, expresaron, provocando la emoción del entrenador físico, que no pudo ocultar lo que sentía mientras observaba el video.

La pequeña Abril Cormillot también tuvo un lugar destacado en el homenaje. Con total naturalidad, contó que su pasión por las acrobacias y el circo nació gracias a la influencia de su abuelo Alberto, a quien admira profundamente. Además, habló con cariño de Adrián y aseguró que disfruta muchísimo compartir con él la experiencia de trabajar juntos en el programa.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, el instante más conmovedor llegó sobre el final, cuando se escuchó la voz del papá de Estefanía Pasquini. La médica nutricionista no pudo contener las lágrimas al escucharlo y se quebró por completo en vivo: “Lo extraño un montón”, alcanzó a decir entre lágrimas y con la voz entrecortada.

La emoción fue tan fuerte que terminó contagiando a todos en el estudio. Alberto Cormillot quedó visiblemente movilizado y directamente no pudo hablar. Sergio Verón también terminó llorando mientras intentaba recomponerse.

Foto: Captura (eltrece)

Con los ojos llenos de lágrimas y mucha sensibilidad, Cuestión de Peso vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada, demostrando que detrás de las cámaras también hay historias familiares capaces de conmover a todo un estudio.

Foto: Captura (eltrece)

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EL IMPACTANTE CAMBIO DE CRISTIAN FREDES, A UN AÑO DE SU RESCATE EN CUESTIÓN DE PESO: BAJÓ CASI 135 KILOS

A un año del rescate extremo que marcó un antes y un después en su vida, Cristian Fredes regresó a Cuestión de Peso para compartir los avances de un proceso que parecía imposible y que hoy se convirtió en un verdadero ejemplo de superación.

En medio de una jornada cargada de emoción, el participante se subió a la balanza y recibió una noticia que desató los aplausos de todos los presentes: “Cristian, primero te digo cuánto bajaste, que es más de lo que pesás. 134 kilos 77.300 gramos bajados hasta ahora”, le informaron en el ciclo de eltrece. Acto seguido, revelaron su peso actual: 133 kilos.

La cifra generó una ovación en el estudio, especialmente al recordar que hace apenas un año había sido protagonista de un impactante rescate cuando se encontraba postrado en una cama y con casi 270 kilos: “Bajaste más de lo que pesás. O sea, pasaste tu propia media”, le remarcaron, mientras él escuchaba visiblemente emocionado.

Foto: Captura (eltrece)

“Veo eso y parece una película, como que yo no soy ese que está ahí. No me reconozco. Es como si le hubiera pasado a otro”, cerró Fredes al ver las imágenes de su antigua vida. Además, desde la clínica anunciaron que el nuevo objetivo del joven es bajar alrededor de 10 kilos más.