Sergio Verón habló en Puro Show del tratamiento de Christian Fredes, el ex Cuestión de Peso que fue rescatado de su casa con un peso de más 300 kilos.

“He hecho muchos rescates así, 30, 40, fuera de Cuestión de Peso, y en esos momentos digo ‘es ahora, hay que sacarlo de este lugar, no se puede esperar a mañana’”, remarcó el profesional.

El especialista en obesidad, dijo en el programa matutino de eltrece: “Primero está la persona, uno actúa en consecuencia y hay cosas que no mostramos en el programa por preservar a la persona; uno le pone el lado humano también, estoy preocupado porque no se lastime, no se caiga, todo lo que tenga que ver con su seguridad”.

Sergio Verón habló de Christian Fredes (Foto: captura de eltrece).

“El equipo con el que trabajamos también contempla la parte humana. Yo le pregunté ‘¿vos tenés ganas, querés que hagamos efectivo este rescate?’ y me dijo ‘sí, yo quiero vivir’. En casos así va más allá de la voluntad, hay un problema genético, una causa biológica“, explicó Verón en el vivo.

SERGIO VERÓN EXPLICÓ CÓMO ES EL TRABAJO CON EL GRUPO FAMILIAR DE CHRISTIAN FREDES PARA SU RECUPERACIÓN

En el ida y vuelta con el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez, Sergio Verón explicó cómo es el trabajo con el grupo familiar de Christian Verón, el ex Cuestión de Peso que fue rescatado: “Se trabaja con el grupo familiar, sus padres vinieron a la clínica”.

“Se hace una reingienería de ese hogar para el momento que Christan tenga que volver y ver cómo va a cambiar esa casa, porque tiene que cambiar todos los hábitos alimentarios. El entorno puede colaborar, no está obligado a hacerlo pero en estos casos donde la persona entra en una discapacidad intervienen todos”, acentuó el especialista en obesidad.

