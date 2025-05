Es una nueva etapa la que decidió empezar José desde que se convirtió en el nuevo participante de Cuestión de peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece.

El joven, que vive en González Catán, se presentó en el ciclo y habló de su historia de vida personal: “Hola, soy José, tengo 35 años y soy de zona oeste de Gran Buenos Aires. Quiero hacer un cambio para una vida mejor y creo que este programa me ofrece la oportunidad y las herramientas necesarias para poder lograrlo”, comnezó diciendo.

“Jugué al rugby 10 años, serví como misionero de una iglesia dos años en Colombia y era caminar todo el día. De eso, que para mí era normal, pasé a no poder caminar 10 cuadras porque me canso. Subir y bajar las escaleras me cuesta, atarme los cordones y la vida en general. He tenido siempre varias etapas de sobrepeso. En un momento, cuando yo era adolescente, hice un clic y en un verano bajé 35 kilos. Dejé el colegio, empecé a trabajar, estaba en la calle mucho tiempo, empecé a subir de peso de nuevo, y así paulatinamente”, agregó.

Y siguió: “En este momento soy comerciante, tengo un local en sociedad con un amigo, y soy maestro pizzero, tengo una pizzería también con mi familia. Nací y me crié en la pizzería. Estoy entre los mejores 50 pizzeros de Argentina. Yo he vivido afuera, estuve dos años en Colombia, dos meses en Paraguay y fui dos veces a Estados Unidos”

“Yo tengo la pizzería con mi familia, la pizzería está en mi casa. Entonces me pasa que salgo un fin de semana, vuelvo a las 5 de la mañana y tengo una bandeja con empanadas. Para mí es normal agarrarme tres empanadas, las como y me voy a dormir. Uno de los mayores problemas del gordo es no tener una vida normal. Todos tus amigos se ponen de novio y uno, como es gordo, no. Ahora, en este momento, tengo la suerte de estar con alguien, pero si he estado mucho tiempo solo”, añadió.

Y cerró, a flor de piel: “Si yo entrase al programa, creo que lo que más me costaría es el pan. Tengo una fuerte relación con las harinas, toda la vida trabajé con ellas. No hay nada como el pan. Hacerte un sanguchito de algo es lo más rico del mundo”.

MARTÍN QUEDÓ ELIMINADO DE CUESTIÓN DE PESO: “NO QUIERO VOLVER A SER UNA PERSONA CON OBESIDAD”

Fue un día muy doloroso en Cuestión de Peso en el cierre de la semana, luego de que Martín quedara eliminado del progama que conduce Mario Massaccesi por eltrece, por 900 gramos.

“Estoy triste porque me estoy yendo, pero estoy feliz porque quiero seguir cambiando mi vida. Ahora me quiero, antes no me quería”, reveló, el joven que logró bajar casi 45 kilos, visiblemente angustiado, al igual que sus compañeros por esta noticia.

“Tengo valor para decir cuando las cosas me molestan. Tengo salud, gané un montón de salud. A pesar de que estoy llorando, estoy feliz. Hoy tuvimos una charla reflexiva con Maru y me dijo: ‘vos tenés que hacer lo que te haga feliz’”, agregó, con lágrimas en los ojos.

“Necesito tomarme unos días y después seguir con el camino que sigo. No quiero volver a ser una persona con obesidad. No venía disfrutando mi vida y hoy en día la estoy disfrutando. Antes no hacía ejercicio y hoy me gusta ir al gimnasio. Me gusta comer cosas que antes no disfrutaba”, siguió.

Y cerró, a corazón abierto: “Hoy puedo demostrar cuando estoy mal, puedo llorar. Hoy en la reunión me puse mal, me puse a llorar porque puedo expresarlo. Siento que puedo demostrar ya más mis sentimientos”.