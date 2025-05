Fue un día muy doloroso en Cuestión de Peso en el cierre de la semana, luego de que Martín quedara eliminado del progama que conduce Mario Massaccesi por eltrece, por 900 gramos.

“Estoy triste porque me estoy yendo, pero estoy feliz porque quiero seguir cambiando mi vida. Ahora me quiero, antes no me quería”, reveló, el joven que logró bajar casi 45 kilos, visiblemente angustiado, al igual que sus compañeros por esta noticia.

“Tengo valor para decir cuando las cosas me molestan. Tengo salud, gané un montón de salud. A pesar de que estoy llorando, estoy feliz. Hoy tuvimos una charla reflexiva con Maru y me dijo: ‘vos tenés que hacer lo que te haga feliz’”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura (eltrece)

“Necesito tomarme unos días y después seguir con el camino que sigo. No quiero volver a ser una persona con obesidad. No venía disfrutando mi vida y hoy en día la estoy disfrutando. Antes no hacía ejercicio y hoy me gusta ir al gimnasio. Me gusta comer cosas que antes no disfrutaba”, siguió.

Y cerró, a corazón abierto: “Hoy puedo demostrar cuando estoy mal, puedo llorar. Hoy en la reunión me puse mal, me puse a llorar porque puedo expresarlo. Siento que puedo demostrar ya más mis sentimientos”.

EL TENSO CRUCE ENTRE CAMILOTA Y SERGIO VERÓN EN CUESTIÓN DE PESO

Luego de conocer que sigue en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, tras cumplir el objetivo en la balanza, Camila “Camilota” Deniz mantuvo un tenso cruce con Sergio Verón en vivo.

“¿No comiste?”, fue la pregunta al hueso que hizo el preparador físico, después de que Camilota contra que le dolía todo el cuerpo por el esfuerzo que hizo en su reciente mudanza y por lo que se ausentó en el ciclo.

“Comí anoche y hoy a la mañana desayuné”, respondió la joven, mientras dejaba al descubierto que su hermano estaba detrás de cámara dictándole todo lo que comió en las últimas horas. Sin embargo, Sergio se mantuvo con su firme postura: “Me llama la atención que no lo recuerdes vos”.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, al ser indagada por unos posteos que subió en las redes sociales donde se ve una torta, Camila cerró: “No, eso es una publicidad. No es mi mano porque tengo con las uñas pintadas de rojo. Es mi fuente de laburo”.