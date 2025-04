A pocas horas de que Camila “Camilota” Deniz abandonara el estudio de Cuestión de Peso en medio de un ataque de llanto, Mario Massaccesi reveló que la producción decidió sancionarla y dio a conocer los motivos.

“Ayer Camila se fue. Se enojó, tiró la remera de alerta, pegó media vuelta y se fue. Se comunicó con producción por la noche y esta mañana y alegó una serie de problemas personales. Así que Camila no va a estar acá hasta el lunes”, comenzó diciendo el conductor en vivo. Y agregó, tajante: “Por lo ocurrido ayer, va a haber sanción”, afirmó.

“Pero lo más grave no es lo que pasó al aire. Este es mi trabajo, hay todo tipo de situaciones, hay emociones, hay alegría, tristezas. El tema es el respeto a los profesionales y al tratamiento”, sumó.

Foto: Captura (eltrece)

Y continuó: “Camila tenía turno con cuatro profesionales médicos. Es un lugar muy preciado. Tener la oportunidad de estar frente a un médico que te asiste, que te acompaña, que te pregunta, que te lleva a lo largo de este tratamiento, es realmente un privilegio. Los dejó plantados a los cuatro”.

“Eso es más inaceptable todavía. Ese turno es el que se está perdiendo otro que lo necesita. Y hay mucha gente que lo necesita. Veremos qué pasa el lunes y veremos cuál es la decisión de producción, por un lado, y de la clínica, por el otro respecto de la actitud de Camila”, añadió, visiblemente enojado.

Y cerró: “A nadie se lo saca del tratamiento. Sí hay sanciones. Lo dejó claro el doctor Cormillot: ‘la sanción es a modo de reflexión’. Para mejorarnos y, sobre todo, para respetarnos y respetar a todos los que somos parte de todo esto”.

Mario Massaccesi: “Por lo ocurrido ayer, va a haber sanción”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CAMILOTA ABANDONÓ EL ESTUDIO DE CUESTIÓN DE PESO EN MEDIO DE UN ATAQUE DE LLANTO

Luego de mantener un fuerte cruce con sus compañeros de Cuestión de Peso, Camila “Camilota” Deniz rompió en llanto, tiró al piso la remera que debía usar por estar complicada con su peso y abandonó el estudio muy angustiada.

Todo comenzó cuando Mario Massaccesi invitó a la participante a subir a la balanza. Allí, después de aumentar 800 gramos, Sergio Verón se acercó a entregarle la remera roja de “complicada”, pero la joven no ocultó su malestar: “No terminamos de contar la película”, lanzó.

“Hablan lo que ustedes quieren y lo que se entiende. Nadie me pregunta qué mier… me pasa. ¡Me voy!”, agregó, al mismo tiempo que se retiraba del estudio, con lágrimas en los ojos y visiblemente enojada.

Foto: Captura (eltrece)

“Bueno, no solo le pregunté cuatro veces qué le pasaba, sino que el final de la balanza era preguntarle cómo quería cerrar ella la historia. Y a veces cuando nos anticipamos y queremos que las cosas sean ‘como yo quiero que sean’, pasan estas cosas. No me dejó terminar”, cerró el presentador después del tenso momento que se vio en vivo.