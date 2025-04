En medio de la felicidad que sintió Camila Deniz -más conocida como Camilota- por continuar en Cuestión de Peso, la joven realizó una jugada acrobacia en vivo y terminó en el piso.

Sin ocultar lo que le generó enterarse que puede continuar con el tratamiento en el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, por una diferencia de tan sólo 100 gramos, Camilota sorprendió a todos con una vuelta carnero en el estudio.

Y si bien, cayó al piso directamente, la participante le puso humor al momento y divirtió a sus compañeros y todos los presentes con su simpatía.

SEBASTIÁN RECIBIÓ EL ALTA EN CUESTIÓN DE PESO: CUÁNTOS KILOS BAJÓ

Fue uno de los momentos más lindos el que se vivió este miércoles en Cuestión de Peso luego de que Sebastián recibiera el alta después de haber bajado más de 20 kilos, a tres meses y medio de haber ingresado al programa.

El participante no pudo contener las lágrimas y recibió apoyo de sus familiares, amigos y compañeros: “¡No lo puedo creer! Solamente quiero dejar un mensaje. Que la gente deje de decir que no se puede bajar de peso porque sí, se puede”, comenzó diciendo el joven en el programa que conduce Mario Massacesi por eltrece (aunque estos días lo está reemplazando Maju Lozano).

“Sé que es una enfermedad horrible que vamos a vivir toda la vida; pero poder, se puede”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Es querer y quererse a uno mismo. Si no te querés a vos, no te va a querer nadie. Cuando entendés eso, ya está. Y lo entendí. Ahora me quiero, antes no me quería”.

¡Felicitaciones!