Luego de la felicidad que vivió en el día de su casamiento junto a sus compañeros, Mario Massaccesi y el equipo médico, Luisito sufrió una dura noticia y quedó eliminado de Cuestión de Peso.

“Luisito, ha llegado el momento. Luis no pidió ayuda, aunque Sebastián pidió ayuda por él. Luisito dijo que se va, pero la balanza tiene la última palabra. Nunca tuvo su alta de Cuestión de peso, y está muy cerquita”, comenzó diciendo el conductor del programa de eltrece.

“Luis, 1,200 kilos, bajó bien ayer, bajó un kilo. Quedó a 200 gramos de lo que tiene que pesar ahora. Si logra pasar esta eliminación, quedará a 1,400 kilos, cada vez menos de su alta. Y ya cada vez más cerca de su operación. Pero vamos paso a paso en este pesaje. Luisito se queda o se va de Cuestión de peso. Tuvo la posibilidad de pedir ayuda, de ser votado, de zafar de esta eliminación. Luis, por 900 gramos, te vas de Cuestión de peso”, anunció el locutor, despertando la noticia del resto de los participantes.

Fue entonces que Luisito se dirigió a todos: “Les agradezco un montón. La verdad, hicimos un buen trabajo”, expresó. Y cerró, a flor de piel: “Pasa que ya vengo bajando un montón de peso, y mi cuerpo no da más de bajar. La verdad, me exigí mucho mi cuerpo. Estoy agradecido con ustedes, con la producción por volver a confiar en mí. Ahora se me vienen un montón de cosas por hacer”.

POR QUÉ HERNÁN FUE ELIMINADO DE CUESTIÓN DE PESO: “ME EQUIVOQUÉ”

Fue un momento de mucha tristeza la que se vivió en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, luego de que Hernán quedara eliminado.

“Me equivoqué”, atinó a decir el joven, después de quedar afuera tras registrar una suba de 1,100 kilos, lo que lo dejó afuera de la competencia.

“Hice la cosa mal el fin de semana y ahí está el resultado, la balanza fue la verdad. Así que igual me voy contento con todo lo que me llevo", agregó. Y cerró, a flor de piel: “Me hubiera gustado tener el alta como todos, pero estoy súper contento con lo que logré”.