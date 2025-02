Fue uno de los momentos más lindos los que se vivió en Cuestión de Peso (el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece) luego de que Martín le hiciera una importante propuesta a Marianella en vivo.

Todo comenzó cuando los participantes hablaron del importante paso que dieron los participantes luego de que el joven conociera a la familia de la chica con la que empezó un romance tras conocerse en el tratamiento.

Luego de ver el informe, Marianella dio que hablar al dejar en claro que no están de pareja: “No somos novios todavía. Estamos saliendo”, se apuró a decir en el estudio.

Foto: Captura (eltrece)

Mas tarde, Martín recogió el guante y sorprendió a Maru frente al conductor, el equipo médico y todos sus compañeros: “¿Puedo decir algo que me molestó de toda esta situación? Primero, a mí no me gusta que me estén apurando", lanzó.

“Las cosas llevan su tiempo, ¿no? Entonces que me digan que puedo ser esto, lo otro, o que no le pongo títulos a nada, es como que yo te diga ‘¿querés ser mi novia?‘“, agregó, despertando la ternura que Marianella que acepto ser su novia y que selló el momento con un dulce beso.

¡Que viva el amor!

Martín: “Las cosas llevan su tiempo, ¿no? Entonces que me digan que puedo ser esto, lo otro, o que no le pongo títulos a nada, es como que yo te diga ‘¿querés ser mi novia?‘“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ESTEFANÍA PASQUINI NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS EN CUESTIÓN DE PESO: QUÉ FUE LO QUE LA CONMOVIÓ

En un día especial en el que el amor fue el protagonista en Cuestión de Peso por San Valentín, Estefanía Pasquini no pudo evitar contener las lágrimas al ver una linda escena en vivo.

La profesional dejó fluir sus emociones después de escuchar una profunda declaración de amor de Eduardo a Ana, una de las pacientes del programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece.

Fue entonces que el conductor quiso ahondar más en su estado anímico: “¿Qué pasa, Estefi?”, le preguntó el conductor. Y Estefi se sinceró ante las cámaras: “Lloro. Los escucho, los veo, me gusta lo que dicen y me gusta cómo pueden disfrutar de eso”, cerró la esposa de Alberto Cormillot, visiblemente conmovida por el romántico testimonio de la concursante y su pareja.

¡A flor de piel!