En Cuestión de peso, dos de los participantes, Marianella y Martín, afirmaron que son “casi novios”, lo que le dio el pie a la nutricionista Estefanía Paquini para hacerle un fuerte reclamo al padre de su hijo, Alberto Cormillot.

Todo comenzó cuando el conductor, Mario Masachessi, quiso saber cómo Alberto se le propuso a Estefanía. Entonces, ella aclaró que jamás le hizo una propuesta de noviazgo y, mucho menos, de casamiento.

“¿Cuál de las dos propuestas que no hizo? Porque a hoy, no estamos casados, ni en pareja, ni en nada si es por él... Un día, hablando por teléfono, dijo que estaba con su pareja, empecé a buscar a una tercera persona en la casa porque nunca me lo había dicho”, afirmó, ante la mirada atónita del doctor, que estaba a su lado.

Estefanía Pasquini reveló que cómo Alberto Cormillot le propuso casamiento realmente no se lo esperaba.

“Cuando nos casamos, no me pidió casamiento, lo comunicó en una charla. Estábamos comiendo y dijo que cuando volvíamos nos íbamos a casar en Las Vegas y al mes acá. Todos se pusieron a brindar y para mí era mentira. Yo no sabía que era verdad lo que estaba diciendo, nunca me comunicó a mí que nos casábamos...”, sentenció.

“Lo daba por sentado”, se defendió el nutricionista, tranquilo y poniéndole un punto final al tema.