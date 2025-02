En medio de la adrenalina por incorporarse a Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Daiana abrió su corazón y no pudo evitar quebrar en llanto al hablar de su dura historia de vida.

“Hola, soy Daiana, soy de Remedio Escalada y tengo 37 años. Quiero entrar a Cuestión de Peso porque creo que es el lugar indicado para tratar mi obesidad. Soy ama de casa, estoy todo el día en mi casa cuidando a mis hijos. El año pasado habíamos empezado el gimnasio con amigas, pero siempre tenía una excusa. Me daba vergüenza ser la gordita del gimnasio”, comenzó diciendo la concursante.

“Estoy casada desde el 2018, pero juntos estamos desde el 2007, unos 18 años. Tengo dos hijos, Agustín de 12 años y Felipe de 3 años. Mi marido también tiene sobrepeso. Digamos que somos una familia de rellenitos”, agregó.

“La obesidad acarrea un montón de problemas de salud. Los cuales estuvieron presentes en mi familia durante mucho tiempo. Las personas que tenían sobrepeso ya no están. Eran mi papá, mi tía y mi abuelo. Mi papá tuvo dos ACVs, diabetes e hipertensión”, añadió.

Y continuó: “En enero del 2023 pasó lo de mi papá. Mi relación con la comida es puramente emocional porque estoy bien, como; estoy mal, como; estoy festejando, como y así. He perdido varios embarazos y el primer obstetra se lo atribuía a mi exceso de peso”

“Después de que murió mi papá, tuve depresión por un tiempo largo. Y creía que me iba a morir. Que me iba a pasar algo. Recién ahora, de a poco, voy saliendo. Voy buscando las herramientas para salir. Y yo creo que esta es una de ellas. Es difícil luchar contra la obesidad sola. Yo lo hago por mis hijos también, porque no quiero que se queden temprano sin su mamá. Yo ya lo viví eso y es horrible”, cerró Daiana, a flor de piel y muy conmovida.

ESTEFANÍA PASQUINI NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS EN CUESTIÓN DE PESO: QUÉ FUE LO QUE LA CONMOVIÓ

En un día especial en el que el amor fue el protagonista en Cuestión de Peso por San Valentín, Estefanía Pasquini no pudo evitar contener las lágrimas al ver una linda escena en vivo.

La profesional dejó fluir sus emociones después de escuchar una profunda declaración de amor de Eduardo a Ana, una de las pacientes del programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece.

Fue entonces que el conductor quiso ahondar más en su estado anímico: “¿Qué pasa, Estefi?”, le preguntó el conductor. Y Estefi se sinceró ante las cámaras: “Lloro. Los escucho, los veo, me gusta lo que dicen y me gusta cómo pueden disfrutar de eso”, cerró la esposa de Alberto Cormillot, visiblemente conmovida por el romántico testimonio de la concursante y su pareja.

