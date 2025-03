Los vaivenes emocionales de Camilota son grandes, y si bien los afronta con el equipo de profesionales de salud mental de Cuestión de Peso, la participante del reality fue cruda al expresar lo que sufre en sus peores momentos.

“Cuando me agarran las crisis me dan ganas de dejar todo. A veces me pongo a pensar que no sirvo para nada, que soy una mier...”, blanqueó en una nota con Puro Show.

Entonces se alivió por tener una sesión de psicoterapia por semana: “Sino no estaría acá, presente y viva”.

“Porque a veces la crisis, los pensamientos malos te llevan a otro lado”, continuó dando señales de alerta.

EL SUFRIMIENTO DE CAMILOTA POR EL ODIO EN LAS REDES SOCIALES

Como Camilota era una influencer mucho antes de que su hermano Thiago Medina ingrese a Gran Hermano 2022, la muchacha admitió que no logró asimilar los comentarios negativos que recibe: “Me sigue doliendo. Me hacen sentir una mier..., que no valgo y que no es así”.

“En estos días se me cruzó algo por la cabeza, que no lo voy a decir, que seguramente del otro lado pasa cuando una situación te desborda. Lo único que quería hacer era un pensamiento malo... Que hacés eso y ya no vas a estar más en el mundo”, siguió.

Camila Deniz de Cuestión de Peso. (Foto: @camioficial94)

Entonces se le llenaron las mejillas de lágrimas: “Porque tenés que luchar con eso. Luchar todos los días, luchar del otro lado, que las redes y luchar con lo que me está pasando. Yo sé que todo llega igual...”

“Pero es lo que me hace sentir la gente y saco fuerzas de donde no tengo, Mi pilar son mis hermanos“, cerró Camilota confiada en salir adelante.