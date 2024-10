Fue un momento de mucha tensión la que se vivió en una clase que preparó Sergio Verón para los participantes de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece.

Todo comenzó cuando el conductor quiso saber qué ocurrió en plena actividad: “¿Qué pasó con la actividad física? ¿Se suspendió?”, indagó, antes de mostrar las imágenes donde se ve la furia de Verón.

“Mientras van trotando, yo les voy a ir explicando el ejercicio, pero no van a parar. Un poco para el otro lado, así no se marean. Para allá. Vamos. Ahí arriba las rodillas. Arriba, arriba. Ahora van a agarrar dos tobilleras y se van a poner dos en cada pierna. ¿Están?”, empezó dando instrucción Sergio a todos en el gimnasio de la clínica.

Sin embargo, a los pocos minutos, el preparador físico se indignó con la actitud de uno de los chicos: “A ver, si Marcelo decide que no quiere hacer la clase, no hace clase para nadie. O sea que depende de Marcelo. Estoy harto de andar remando con cada uno de ustedes. La reman ustedes. Si él no quiere hacer la clase, yo levanto la clase y nos vamos todos. ¿Listo?”.

Pese a su advertencia, el joven mantuvo su postura, lo que generó que el profesional tome una drástica decisió: “Listo, se terminó la clase. Se levantó la clase. Él dijo que no quería hacer la clase, no hay vuelta atrás. ¿A ustedes les parece?”, lanzó, visiblemente molesto. Y cerró: “Marcelo, estás de más acá. ¿A vos te parece que yo, a esta altura, en octubre, tengo que seguir remando para que vos vayas al suelo y hagas un ejercicio? Te cag… en tus compañeros”.

MARIO MASSACCESI, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU ROL COMO CONDUCTOR DE CUESTIÓN DE PESO

Mario Massaccesi habló en el programa radial Pasamontagna sobre su rol como conductor en el programa de salud de eltrece y el proceso de adaptación a lo largo de su carrera: “Dejé de ser el chico del noticiero para pasar a ser el chico de Cuestión de Peso”.

El formato no solo le ha permitido al periodista enfrentar nuevos desafíos, sino que también abordar una temática fundamental, la obesidad y los trastornos alimenticios, y al respecto expresó: “Se habla poco y todavía se discrimina mucho”.

“La producción es excelente, tienen una capacidad para generar cosas nuevas que yo me asombro”, resaltó al equipo detrás de cámaras en diálogo con Pablo Montagna y, sobre el enfoque en la evolución del contenido, agregó: “Determinadas temáticas han cambiado a lo largo de los años”.

Mario también se mantiene atento a su bienestar personal. “Lo único que me preocupa en este momento es no afectar mi calidad de vida”, confiesa, dejando en claro que mantiene un equilibrio entre el trabajo y su vida personal.