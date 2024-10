Una terapia de desahogo emocional afloró dolorosos recuerdos en Camila “Camilota” Deniz, una de las participantes más queridas de Cuestión de Peso.

La joven, hermana de Thiago Medina ex Gran Hermano 2023, rompió en llanto al hablar de su dura infancia, en la que la violencia era moneda corriente.

“Se me vino (a la cabeza) una página de un libro de mi vida”, le dijo Camilota a Mario Massaccesi, antes de poner el tape de la descarga de Camilota, en una actividad que realizó con sus compañeros de reality.

CAMILOTA HABLÓ DE SU INFANCIA Y CONTÓ QUE FUE APUÑALADA EN SU BARRIO

“El ruido de la botella me hace acordar a algo. Yo quería defender a esa persona, que era yo. Ahora que soy más grande tengo noción de que nadie me puede tocar, nadie se puede meter conmigo. Me hizo acordar a mi infancia, a las peleas”, contó la participante en el ejercicio.

Movilizada, continuó: “Dos años atrás tuve una pelea en el barrio. Tengo una puñalada en la espalada”.

“En ese momento no tenía a nadie que me dé una mano, para poder salir de lo que me estaba rodeando. Yo estaba cargando con mis hermanos. No quería que a mis hermanos les pase nada”, compartió Camilota.

Concluido el tape, el conductor de Cuestión de Peso fue a contener a la participante, quien durante las imágenes tuvo una profunda y catártica crisis de llanto.

Camilota se quebró al repasar mentalmente su dura infancia y no pudo continuar poniendo en palabras su dolor: “No puedo expresarme en este momento”.