La sensibilidad a flor de piel de Camila Deniz (30) la hizo volver a quebrarse en llanto en vivo, cuando en Cuestión de Peso habló de la delicada salud de su papá y de cuánto extraña a su mamá fallecida.

“Hoy me agarró como un ataque, estuve con la psicología y hablé de mi mamá y de mi papá”, se desahogó Camilota ante Carmen Barbieri.

“Mi papá cayó otra vez en cama, con muletas. El domingo me llamó diciéndome, ‘hija, mirá, no tengo esto’. Y a veces yo tampoco tengo. Le doy lo que tengo y yo viajo, yo voy y vengo”, continuó la hermana mayor de Thiago Medina de Gran Hermano 2022.

Camilota volvió a llorar en Cuestión de Peso.

Entonces abrió su corazón: “Y todo lo que hago es porque lo amo y yo sé que algún día no lo voy a tener más. Y justamente hoy hablaba con la psicóloga que tengo miedo”.

“Mi papá tiene una diabetes que lo está matando y lo está consumiendo. El domingo me llamó y me dijo, ‘hija, no sé qué va a pasar conmigo, pero no quiero que te desenfoques’”, lamentó acongojada.

EL RECUERDO VIVO CAMILA DENIZ DE SU MAMÁ

“La extraño a mi mamá, se va a cumplir 13 años que no está. Soy fuerte, pero hay un momento donde quizá busco ese abrazo de madre. Lo que me retumba también es que se llega el Día de la Madre...”, agregó angustiada.

“Quizás veo todo que tiene su mamá y no disfrutan. Y yo que no la tengo, como que tengo que sobrevivir con el dolor que llevo adentro mío y seguirla”, cerró Camilota.