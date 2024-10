En medio de la felicidad que vive desde que se anotó a Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, donde logró un gran avance en su tratamiento, Camila “Camilota” Deniz cumplió otro sueño: conocer a Lali Espósito.

Así lo reflejó la propia participante en sus redes sociales junto a un video que capturó ese especial encuentro: “Estoy plenamente feliz por haber cumplido mi sueño”, escribió en su cuenta personal de Instagram.

“Gracias a la producción de @kuarzoar y a todos lo que están atrás. Gracias Jess y Diego, y a @cuestiondepeso”, cerró, en el posteo que despertó muchos corazoncitos y tiernos mensajes de sus seguidores.

CAMILOTA DE CUESTIÓN DE PESO REVELÓ CÓMO SE HIZO CARGO DE SUS HERMANOS TRAS LA MUERTE DE SU MAMÁ

En medio de la emoción que sintió tras ser invitada a la misa de Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale todos los domingos por eltrece, Camila “Camilota” Deniz abrió su corazón y conmovió a todos con su relato.

“Yo tengo una vida muy dura, Juanita. Pero bueno, estoy de pie. Me caí miles de veces, pero acá estoy. Con mi padrastro, sacamos adelante a mis hermanos, nosotros somos diez en total, conmigo. Cuando mi mamá falleció, dejó una nena de ocho meses y yo me tuve que quedar con mis hermanos”, comenzó diciendo la participante de Cuestión de peso.

“Fui ayudando y criando a mis hermanos a la manera que uno podía. Obviamente, como todos conocen, dormíamos como podíamos, pero siempre estuvo el respeto y el amor en familia, como hasta ahora”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y siguió: “Me cuesta mucho nombrar a mi mamá, es una parte mía. Cuando llega el Día de la Madre, me cuesta ver a todos con su mamá compartiendo, es muy duro. Y bueno, aprendí a salir adelante con eso. Ayer soñé con mi mamá y fue muy lindo, pero a la vez muy feo, porque me encantaría que hoy me diga ‘hija, sos un orgullo para mí’. Quisiera escuchar eso de mi mamá”.

“Pero tengo a mi papá, que lo tengo vivo, gracias a Dios; y a mi madrina y gente que me ayuda y me apoya. Estoy orgullosa de mí”, cerró, una de las invitadas de la tarde, ante la atenta mirada de la conductora y el resto de los invitados.