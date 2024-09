Luego del momento de mucha angustia que vivió Camila Deniz por haber quedado eliminada de Cuestión de Peso, en Poco correctos (el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece) tuvieron como invitada a la exparticipante y sorprendieron al aire con un inesperado anuncio.

Indagada por cómo seguirá su tratamiento, Camilota se confesó: “Obviamente que tenemos el apoyo de afuera una vez a la semana y con eso ya basta. Hoy me levanté, fui al gimnasio, desayuné como tenía que desayunar y tomé mucha agua en la comida también. Es poner en práctica lo que aprendí”.

Tras escucharla, el Chino tomó la palabra y sorprendió a todos con su información: “Está confirmado que Camilota sigue en Cuestion de peso, en ‘el grupo de los ex’”, atinó a decir, ante el asombro de sus compañeros.

“Sí voy a estar en ‘el grupo de los ex’, el lunes tomé la decisión. Estaba muy enojada y muy angustiada. Me cayó como un balde de agua fría, pero bien fría, que me quemó la neurona (la eliminación)”, respondió la entrevistada. Y cerró, feliz por esta nueva oportunidad: “Lloré todo lo que tenía que llorar y dije, ‘voy a demostrar que sí puedo’. Acá estoy, parada de pie”.

EL TREMENDO SINCERICIDIO DE CAMILORA EN CUESTIÓN DE PESO

Si bien ya bajó varios kilos y sigue haciendo un gran esfuerzo para continuar con su tratamiento en Cuestión de Peso, Camila “Camilota” Deniz se sinceró frente a Mario Massaccesi, sus compañeros y el equipo médico al revelar que comió cosas que no debía.

“Yo estuve depresiva por muchas cosas que me están pasando, que es mi salud mental”, confesó la participante. Fu entonces que los profesionales advirtieron sobre el cuidado en el uso de las palabras y no catalogar un momento como “depresivo” incorrectamente.

Tras escucharla, Estefanía Pasquini tomó la palabra: “Primero, tenemos que trabajar lo emocional, no solucionar todo con una dieta. Esto es un plan de alimentación y las emociones se trabajan, son por dos lados distintos donde lo abordamos. Pero es muy difícil llegar a hacer algo cuando nos enteramos por las redes lo que estás haciendo, pero no tenemos noticia de qué está pasando”.

“Asumo que no controlé. Comí milanesas que no tenía que comer. Creo que comí emocionalmente por todo lo que me está pasando”, cerró Camilota, sincera y con el deseo de encarrilar sus hábitos de alimentación.