Fue un día especial el que se vivió en Cuestión de Peso en el cierra de la semana luego de que homenajearan a Alberto Cormillot por sus años de trayectoria, a horas de cumplir 86 años. El médico recibió una linda sorpresa en vivo rodeado de su equipo de trabajo y seres queridos.

“Tenemos algo para vos, es un anticipo. Mira, acá en la pantalla está”, adelantó Mario Masaccessi, mientras el nutricionista veía algunos saludos en la pantalla grande del estudio, al mismo que tiempo que participantes, exparticipantes, pacientes, colaboradores y familiares se acercaron a aplaudirlo o corear su nombre.

Además, dijeron presente los padres de Estefanía Pasquini, su pareja y con quien tiene a su hijo Emilio, quienes no escatimaron en halagos para el agasajado: “Es un hombre espectacular”, expresó su suegra, visiblemente emocionada.

De esta manera, Alberto –que lleva 63 años al servicio de la salud y ayudando a muchas personas a mejorar su calidad de vida- sopló las velitas rodeado de sus afectos y las personas que lo acompañan día a día.

LA REACCIÓN DE ALBERTO CORMILLOT CON MARCELO TRAS AMAGAR CON DEJAR EL TRATAMIENTO DE CUESTIÓN DE PESO

Luego de que Marcelo amagara con dejar el tratamiento de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Alberto Cormillot fue contundente con el participante.

“Estoy haciendo el tratamiento por mi lado ya, y me pasa que siento que estoy ocupando un lugar acá que le puedo dar a otra persona que lo necesite. Siento que no estoy en condiciones. Pero bueno, siento que estar acá es como que estoy en la nada también”, contó Marcelo, un poco desganado con la posibilidad de seguir en el ciclo.

Tras escucharlo, Cormillot tomó la palabra: “Primero, yo creo que el hecho de que le quieras dejar el lugar a otro es de una generosidad sospechosa. Escuchame, yo te escuché a vos, ahora nos escuchamos un poquito los dos”.

“Generosidad sospechosa, porque quiere decir que estás con fatiga de tratamiento, y entonces la fatiga ocurre cuando uno hace un tratamiento durante mucho tiempo. Cuando hay decisión, ahí uno encuentra la vuelta, cuando no hay decisión aparecen las sedificaciones, eso forma parte de cómo funciona el cuerpo, la mente y el espíritu de una persona con exceso de peso”, agregó el doctor.

Y añadió, tajante: “Tu cuerpo está protestando porque bajó y manda señales que le dicen paremos un cachito porque no lo bancamos que sigas bajando. Pero lo puede ayudar para que vaya percibiendo que su mente le está haciendo alguna trampita”.

“Vos no sos tu mente. Tu mente puede decirte ‘dejá, sé generoso, el otro lo necesita más’, una cantidad de argumentos que son creíbles para uno. Pero uno le puede contestar, ‘mirá, uno le dice a la mente no seas trucha, yo estoy con mucho sobrepeso, puedo seguir adelgazando y me vendría bien’. Es de esos diálogos internos que tenemos”, cerró Cormillot.