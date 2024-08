A poco de la felicidad que recibió Ernesto “El Gaucho” Ayala tras pasar la prueba de la balanza en el viernes de eliminación en Cuestión de peso por 100 gramos, el participante recibió una inesperada noticia al aire.

Así lo dio a conocer Mario Massaccesi a través de un comunicado que leyó frente a los profesionales: “Sobre el paciente participante Ernesto Ayala. El paciente rompió una de las reglas fundamentales en el tratamiento, por lo cual se decide que queda fuera de la clínica y del programa. Esto sucederá durante el lapso de dos semanas, debiendo volver el día lunes 9 de septiembre, donde se reevaluará su situación”, comenzó diciendo el conductor.

Luego, Sergio Verón agregó: “Él ya tiene varios meses dentro del programa, ya tiene su control, chequeos médicos, ya tiene su diagnóstico, ya tiene gran parte de la educación terapéutica, sabe perfectamente cómo es su conducta alimentaria y cuáles son los pasos a seguir. En la fecha del 9 de septiembre lo invitamos a que vuelva y reevaluaremos la continuidad o no del Gaucho. Esto implica no programa, no actividad en la clínica con el resto de los participantes y no asistenciales. Implica que te hagas cargo. Y te esperamos el 9 de septiembre”.

“El 9 de septiembre tenés que pesar lo mismo o menos que hoy. Y ahí está el desafío, porque si no, ¿cómo medimos el compromiso fuera de la clínica?”, agregó. Y cerró, firme: “Ya sabés cómo se hace, qué se desayuna, qué actividades físicas podés hacer y todo. Entonces sería como una clase, práctica de dos semanas con vos mismo y con tu vida. Hacerte cargo”.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE JONATHAN TRAS CONVERTIRSE EN EL PRIMER ELIMINADO DE CUESTIÓN DE PESO

Fue un momento de gran angustia el que se vivió en el cierre de la semana de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, luego de que Jonathan se convirtiera en el primero eliminado del programa.

El administrador de consorcios llevaba bajado 8 kilos. Sin embargo, para el día de la fecha debía bajar 1,200 kg. y, al no alcanzar el objetivo, rompió en llanto ante las cámaras y el desconsuelo del resto de los participantes.

“No voy a bajar los brazos”, aseguró Joni, con lágrimas en los ojos, después de que tan sólo 700 gramos de diferencia lo dejara afuera del ciclo. Y agregó: “Me decidí a cambiar y lo haré de otra manera. Voy por mi salud, por mi cambio y seguiré por el programa”.

En medio de la angustia de todos en el estudio, el doctor Alberto Cormillot se refirió al futuro de Jonathan: “Tenemos que armarle un programa post Cuestión de peso. Si él quiere y si la producción lo desea, puede venir cada tanto para contar cómo son sus logros en forma ambulatoria”, aseveró.

“No pierde el contacto con el equipo con el que venían trabajando. Lleva 8 kilos bajados al día de hoy”, cerró el presentador, en referencia al exconcursante que se llevó el abrazo y el cariño de todo el grupo.