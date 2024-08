Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en Cuestión de Peso luego de que Oriana Urrutia volviera a abrir su corazón y contara en detalle su dura historia de vida y ahondara en lo que fue la muerte de su madre, la separación de su pareja y los problemas de salud que tuvo una de sus dos hijas cuando nació.

Y en medio de la angustia de sus compañeros, Estefanía Pasquini también se mostró muy sensibilizada con el relato de su paciente: “La escuchaba como mamá y entiendo lo que dice. Y lo de la falta de la madre, es como que se te vaya un pedazo”, atinó a decir, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Esto sucedió después de que Oriana se refiriera al problema que tuvo su pequeña cuando era bebé: “Eso fue en el 2016 cuando ella nació. Nació con una cardiopatía, se llama ‘Anomalía de Einstein’. Y fue muy duro porque éramos papás primerizos los dos y nos tocó vivir algo muy fuerte, que cuando me lo dijeron no entendía nada”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

“Para mí era todo chino hasta que de a poco me fui informando más y acompañándola a mi hija. Fue casi un mes hasta que tuvo su primera cirugía. Y salió. Volvimos a casa y después teníamos que hacer los controles una vez por mes”, siguió.

Y cerró, a flor de piel: “Hasta el año y tres meses que cumplió donde le hicieron la segunda cirugía corazón abierto. Y también estábamos como que yo me encapsulé con mi hija ahí 24/7 hasta su segunda cirugía. No iba a trabajar, estaba solo en casa y cuidándola. Mi ex trabajaba, el papá se iba a trabajar y yo siempre en casa con ella porque no quería que pase nada malo. Quería que salga adelante, que tenga una vida bien. Y gracias a Dios la tiene”.

MELINA DE CUESTIÓN DE PESO ROMPIÓ EN LLANTO TRAS REVELAR QUE SE SEPARÓ DESPUÉS DE 10 AÑOS DE RELACIÓN

Además del esfuerzo que está haciendo desde que comenzó su tratamiento de Cuestión de Peso, a Melina se le suma un momento de mucha sensibilidad después de revelar que se separó de su pareja tras 10 años de relación.

La participante no pudo evitar derramar algunas lágrimas en vivo al hablar de su presente en el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece: “Ya no nos entendemos más después de 10 años, son cosas que pasan. Fue de mutuo acuerdo y en buenos términos”, detalló.

“Estoy un poco, así como que tristona. Me mirás un poco y me largo a llorar. En los últimos tres meses cambié un montón, crecí un montón y me pasaron muchas cosas. Entendí que mi cambio también iba por otros lados y que necesitaba otras cosas en mi vida”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y siguió: “Siento que maduré un montón, antes era bastante más caprichosa y me enojaba más, y de a poco, estoy intentando retomar las riendas de mi vida y eso implica hacerme cargo de un montón de cosas”.

“En esa comodidad había mucha tristeza que, de a poco, se está yendo y se va llenando con orgullo, porque me genera mucho orgullo de mí misma lo que estoy haciendo, y de todo el esfuerzo que le pongo”, expresó, con la voz quebrada. Y el presentador cerró con un pedido especial: “En este momento, ahora que sabemos esto, te tenemos que cuidar, más allá de la balanza. Cuídenla, por favor”.