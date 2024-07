Luego de hablar abiertamente de sus adicciones, Marcelo reconoció haber incumplido una de las reglas de Cuestión de Peso al volver a caer en su problema y la producción del programa de que conduce Mario Massaccesi por eltrece tomó una tajante decisión al respecto.

“Lo que no se puede hacer de la puerta para adentro es que ingrese algo. Si ya está en la habitación, en el balcón, en el baño, en el comedor o en un consultorio, ya está dentro de la clínica. No se puede ingresar a la clínica con sustancias”, advirtió Sergio Verón.

Foto: Captura (eltrece)

“Las reglas se leen todo el tiempo y se recuerdan todo el tiempo. A ver, no estamos hablando de reglas que sean incumplibles. Estamos hablando de reglas que son básicas para cualquier convivencia”, añadió Mario Massaccesi.

Tras escucharlo, Adrián Cormillot tomó la palabra: “Para que te des cuenta, en la clínica se hacen requisas. O sea, Abril es la encargada de las requisas de los cuartos, donde se busca comida, se buscan medicamentos que no están autorizados. Y no estamos hablando de una adicción o una droga ilegal, hablamos de cosas que se pueden o no se pueden. Esto podría haber sido entrar también una petaca de alcohol. No estamos hablando de una cuestión de adicciones, sino de reglas muy concretas que, en una clínica de tanta trayectoria, son 60 años de la clínica, no se pueden romper”.

Adrián Cormillot: “Esto se puede manejar, tiene tratamiento, y la idea sería reevaluarlo próximamente para ver cómo está manejando este consumo problemático que tenía”.

“Vamos a estar más encima de él por una cuestión de que tenemos que trabajar dos temas ahora, y esto va a ser abordado por el equipo de salud de la clínica, de salud mental, y también por el equipo externo que se dedica a este tipo de cuestiones, para lograr un cambio, porque se puede lograr el cambio. Esto se puede manejar, tiene tratamiento, y la idea sería reevaluarlo próximamente para ver cómo está manejando este consumo problemático que tenía”, remarcó el profesional.

Y cerró, firme con la decisión del equipo médico: “Y desde la clínica se decidió, bueno, sostenerlo, apoyarlo y obviamente seguir este tema, y vamos a estar encima de él para, realmente, lograr que se recupere”.

MARCELO DE CUESTIÓN DE PESO ABRIÓ SU CORAZÓN Y HABLÓ DE SUS ADICCIONES

Además del enorme esfuerzo que hacen para cambiar sus vidas, los participantes de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, comparten su costado más íntimo y vulnerable.

Así fue el caso de Marcelo, quien se mostró muy angustiado ante la posibilidad de quedar eliminado del ciclo: “Siento que, si me llego a ir, voy a necesitar mucha contención porque soy una persona que recaigo rápido en lo que son mis adicciones”, lanzó el joven, a corazón abierto.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo, cualquier motivo mínimo que tengo de bajones, tengo recaídas, pero no con la comida, con mis adicciones, con todo”, agregó. Y cerró, visiblemente movilizado y con la voz quebrada: “Y nada, y me pega feo”.