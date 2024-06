Gastón Villegas, más conocido como “El Retutu”, ya era un reconocido cantante de cumbia cuando entró a Cuestión de Peso, reality que ganó en 2013 gracias a su impactante cambio físico -bajó 130 kilos- y el cariño que cosechó del público.

A once años de su victoria, muchos se preguntan qué es de la vida del recordado Retutu, que se volcó a la palabra de Dios y actualmente se convirtió en influencer religioso.

Desde su balcón, el músico utiliza sus redes sociales para predicar sus versículos favoritos de la Biblia, que comparte a través de su cuenta de TikTok.

“Pasé por todos los proceso y cuando llego a la Iglesia pensé que iba a encontrar paz. Pero lo primero que escuché fue ‘no podés cantar cumbia y seguir a Cristo. Ay, viste cómo vino vestido, los tatuajes que tiene, sabés lo que debes hacer’. Me hizo dudar de entrar a la Iglesia porque me criticaron un montón. Yo decía: ‘¿Este es el amor de Cristo?’”, se preguntó.

“Entré a la Iglesia porque estaba totalmente destruido, porque me quería matar, porque no quería vivir más y lo único que pasa es que me critican por ser cumbiero. Fue tanto lo que me señalaron que dije ‘¿qué hago acá? En proverbios que venía leyendo entendí que todo lo bueno que hice será pagado. Yo lo único que le pido a Dios es sabiduría para entender la palabra. No miremos la ‘paja’ en el ojo ajeno, sino lo que nosotros estamos haciendo”, cerró, reflexivo.