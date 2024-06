Victoria de Cuestión de Peso sorprendió al conductor del programa, Mario Massaccesi, al contarle al aire que decidió separarse de su esposo y fue contundente al explicar los motivos.

“Mi vida antes del tratamiento era estar en casa todo el día, ocupándome de todo. Y no salía. No hacía nada. Me costó mucho tomar la decisión de entrar al ciclo. A medida que fue avanzando este mes que pasó con el programa y con el tratamiento, mi cabeza empezó a cambiar. Me abrió la cabeza y me dio la seguridad para tomar decisiones”, reflexionó.

Acto seguido, fue a fondo con respecto a su separación. “La decisión que tomé hoy es distanciarme de mi marido, priorizarme, priorizar a los nenes y seguir”.

“Esa decisión me provoca preocupación, porque ya son muchos años de estar con la misma persona, pero estoy tranquila de que estoy haciendo lo correcto. Las cosas se desgastan y he decidido tomar distancia para priorizarme y poder estar bien”, sumó.

VICTORIA REVELÓ QUE SE QUIERE SEPARAR HACE TIEMPO

Antes de cerrar, Victoria aclaró que se quiere separar de su marido hace tiempo, pero que recién ahora siente la seguridad para hacerlo.

“Ahora tomé seguridad y determinación para decir ‘hasta acá’. Como mujer, decidir qué es lo que quiero y qué es lo que me hace feliz. Y qué es lo que puedo tolerar y qué es lo que ya no tolero. Me disfruto, me amo, aprendí y sigo aprendiendo a amarme, a poner en primer lugar”, sentenció, determinante.