El doctor Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini protagonizaron una insólita discusión en vivo en Cuestión de Peso (eltrece) mientras evaluaban el caso de un participante que se encontraba “complicado” frente a la eliminación de este lunes.

Todo ocurrió cuando “el gaucho” Ernesto aseguró que había hecho bien su tarea de fin de semana largo pero le pidió a la nutricionista que lo atiende una “dieta especial”. El pedido hizo mella en Mario, quien preguntó si era posible cumplir este punto.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini protagonizaron un divertido ida y vuelta. (Foto: Captura eltrece)

“En la práctica lo hacen, a veces se les da, a veces no, pero en general no es algo que aparece de un momento para otro, es algo que se viene trabajando en la cabeza y en un momento dado hay una gota que colma el vaso. Posiblemente, hay algo que no hizo bien antes para llegar a un momento de desesperación”, señaló el doctor Alberto Cormillot.

POR QUÉ DISCUTIERON AL AIRE EL DOCTOR ALBERTO CORMILLOT Y ESTAFNÍA PASQUINI EN CUESTIÓN DE PESO

“Cuando no aparecen, te hace ruido. Puede que vayan superbien o no. Es posible pedir una dieta o algo alternativo dentro del plan de alimentación, como ayuda, pero no es un salvataje de un día para otro”, coincidió Estefanía, que remarcó que todo el equipo estuvo disponible durante el fin de semana.

Para Sergio Verón, “el gaucho” estaba pidiendo “más de lo mismo”. “No es más de lo mismo. El tema es que ellos quieren algo que sea como mágico”, lo contradijo Pasquini, pero el entrenador sacó de su bolsillo un manojo de irnía: “Traigan la bola de Estefi entonces”, dijo.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini en Cuestión de peso (Foto: captura eltrece)

“¿Pero es posible pedir una dieta especial cuando se trata de una excepción que no es parte de la regularidad?”, quiso saber Mario Massaccesi. “Está bueno que esté blanqueado, decir ‘estoy teniendo un fin de semana largo que me está costando bastante’. Entonces vamos hablándolo y viendo”, dijo Pasquini, adelantándose a su marido.

Viendo esto, Massaccesi quiso saber qué iba a decir el creador del ciclo, y él respondió: “No, está bien, no voy a discutir con la patrona”, señaló con mucho humor. “Te iba a decir que cuando lleguemos hablamos”, le retrucó su esposa, pero Verón volvió a hacer de las suyas: “Decímelo a mi Alberto y se lo digo yo”, dijo e hizo reír a todos los presentes.

