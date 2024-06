Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, impactó con su confesión en Cuestión de Peso, programa de eltrece en el que se anotó para mejorar su estilo de vida en búsqueda de hábitos más saludables.

En este contexto, impactó al revelar su nueva “habilidad” por su transformación física. “Eh, yo me miro al espejo y hoy por hoy me veo la panocha, que antes no me la veía”, expresó, sobre su genitalidad, haciendo estallar de risa a sus compañeros.

“Antes no me la veía porque tenía mucha panza. Y ahora digo ‘wow, apareció”, cerro Cami, divertida, en confianza con sus compañeros durante el desayuno.

CAMILA ROMPIÓ EN LLANTO EN CUESTIÓN DE PESO EN PLENA NOTA CON SU PAPÁ

José le dedicó bellas palabras a su hija y ella se quebró de la emoción en Cuestión de Peso. “En palabras y con el corazón le digo que siga adelante. En una de las oportunidades que vino a casa me dijo que quería tirar la toalla para dedicarse a mí. Pero yo le dije que no”, expresó el señor, emocionado.

En medio de la crisis de llanto de Camila, José habló de sus propios problemas de salud: “Yo estoy padeciendo diabetes, retención de líquido, tengo problemas en los riñones”.

Y destacó la contención de su hija: “La siento más cerca que nunca. En el momento que más necesito, está presente”.

“Yo sé lo que es el sobrepeso, lo he tenido. Sé lo que se sufre. Ahora estoy perdiendo peso y masa muscular por la diabetes”, contó José, emocionando hasta las lágrimas a Camila y a sus compañeros de Cuestión de Peso.