Luego de haber hecho un gran esfuerzo y bajar más de 16 kilos, Paulo se convirtió en el segundo eliminado de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece. Y así se despidió de sus compañeros y el equipo médico.

“Paulo está muy complicado. Por un kilo se puede ir de del programa. Tiene que pesar 123 kilos. Vamos, charrúa, a ver qué pasa. A ver si seguís, por lo menos, hasta el próximo miércoles. 123 o menos. Más de 15 kilos bajado lleva. ¿Se queda o se va? Estabas complicado por mucho, por un kilo. Paulo, por medio kilo... te vas de Cuestión de peso”, fue el anuncio que se escuchó en el estudio.

Foto: Captura (eltrece)

Tras la triste noticia, el participante tomó la palabra: “Mario, gracias por todo. La verdad que he aprendido un montón de vos. Gracias a los profesionales. Siento esas malas decisiones de salir del tratamiento en algunas cositas hacen que todo repercuta en la balanza. Siempre pensamos que esto podía pasar, por eso siempre decimos la verdad. Trabajamos con los profesionales, con los errores que tenemos. Como el trabajar, el comer con las emociones. Es algo que hay que seguir trabajando para no vincular. O sea, felicidad o tristeza con la comida. O sea, no irme de acá triste y comerme todo. O no estar feliz y comerme de todo”.

Fue entonces que el conductor fue el hueso con su pregunta: “¿Qué querés hacer vos a partir de ahora?”, indagó. Y Paulo cerró, a corazón abierto: “Seguir, entender que no hay que salirse de todo lo enseñado. Mantenerse con todo lo que nos han enseñado. Con las viandas, con las comidas. Aprovechar el tiempo para trabajar. Hacer más actividad física con todo lo que nos ha enseñado Sergio Verón”, fue su respuesta.

Paulo: “Mario, gracias por todo. La verdad que he aprendido un montón de vos. Gracias a los profesionales. Siento esas malas decisiones de salir del tratamiento en algunas cositas hacen que todo repercuta en la balanza”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE JONATHAN TRAS CONVERTIRSE EN EL PRIMER ELIMINADO DE CUESTIÓN DE PESO

Fue un momento de gran angustia el que se vivió en el cierre de la semana de Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, luego de que Jonathan se convirtiera en el primero eliminado del programa.

El administrador de consorcios llevaba bajado 8 kilos. Sin embargo, para el día de la fecha debía bajar 1,200 kg. y, al no alcanzar el objetivo, rompió en llanto ante las cámaras y el desconsuelo del resto de los participantes.

Foto: Captura (eltrece)

“No voy a bajar los brazos”, aseguró Joni, con lágrimas en los ojos, después de que tan sólo 700 gramos de diferencia lo dejara afuera del ciclo. Y agregó: “Me decidí a cambiar y lo haré de otra manera. Voy por mi salud, por mi cambio y seguiré por el programa”.

En medio de la angustia de todos en el estudio, el doctor Alberto Cormillot se refirió al futuro de Jonathan: “Tenemos que armarle un programa post Cuestión de peso. Si él quiere y si la producción lo desea, puede venir cada tanto para contar cómo son sus logros en forma ambulatoria”, aseveró.

Jonathan: “No voy a bajar los brazos. Me decidí a cambiar y lo haré de otra manera. Voy por mi salud, por mi cambio y seguiré por el programa”.

“No pierde el contacto con el equipo con el que venían trabajando. Lleva 8 kilos bajados al día de hoy”, cerró el presentador, en referencia al exconcursante que se llevó el abrazo y el cariño de todo el grupo.