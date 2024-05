Este martes, Mario Massaccesi pidió un minuto al aire antes del pesaje de Camila Deniz para que la joven cuente el enorme escollo que atraviesa en su camino a ganar Cuestión de peso: su voluntad de seguir adelante.

La hermana de Thiago Medina lanzó una bomba, o más bien un baldazo de agua fría, en vivo, ya que a sus avances en la competencia le sumó su incipiente romance con el “Chico Play”, que hicieron suponer a los televidentes que la joven de González Catán estaba más que motivada.

“Camila nos tiró una bomba, porque no lo había hablado con nadie. Después de todo lo que vivimos y escuchamos, del pensamiento de esta mañana que compartiste… ¿Qué es lo que dijiste?”, le preguntó Mario a la participante.

Leé más:

Nació el amor en Cuestión de Peso: Camila y Marcelo tuvieron su primera cita

QUÉ DIJO CAMILA DENIZ SOBRE SU CONTINUIDAD EN CUESTIÓN DE PESO: ¿ABANDONA LA COMPTENCIA?

“Que quiero tirar la toalla”, reconoció Camila, mostrando lo mucho que le cuesta seguir el tratamiento, pese al avance. “¿Quiero o querías?”, la preguntó Massaccesi, y agregó: “Si es quiero, es quiero. Vos tenés que ser honesta con vos misma”.

Cuando la joven contó que su deseo de abandonar quedó en el pasado, Mario quiso saber qué la hizo cambiar de opinión. “Ver la historia de Jenni. Y es simplemente lo mismo que yo”, dijo Camila, dando a entender que encontró inspiración en la experiencia de la histórica participante del reality.

“¿Qué te dijo el ‘diablito Camilota’ esta mañana? Porque viste que decía Jenni que todos tenemos un diablito”, quiso saber Mario. “Hoy, sinceramente, llegué casi llorando. Ella (Victoria) fue la primera que me escuchó”, dijo Camila señalando a su compañera.

“¿Qué te dijo Camilota, Vicky?”, preguntó el conductor. “Que quería dejar todo, que quería abandonar. Que ya estaba cansada, que ya no podía más, que no aguantaba más. Y yo le dije que no, que no lo haga ni loca, que no tire la toalla, que aguante. Que esta era una oportunidad única, que no la puede desaprovechar. Y que lo está haciendo por ella principalmente”, señaló Vicky.

Leé más:

Camila de Cuestión de Peso habló de su nuevo romance en el reality: “Nunca pensé que me podría volver a pasar”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.