Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano 2022, debutó hace una semana como participante de la nueva temporada de Cuestión de peso (eltrece) y este martes se sinceró ante Mario Massaccesi sobre el alimento al que es “adicta”.

Todo ocurrió mientras el conductor enumeraba los compromisos libres de calorías a los que se comprometió la joven de 29 años para cumplir con el tratamiento. “El locro lo dejó. Dejó el alcohol, por lo menos este fin de semana no tomó… ¿Y la manteca?”, quiso saber.

Camila Deniz en Cuestión de peso (Foto: captura eltrece)

“¡Hay una encerrada en mi casa!”, explotó Camila, con gesto de arrepentimiento, mientras estallaba de una carcajada. La manteca… hay una encerrada en casa, lo he sufrido con un fideo”, confesó Camila, dejando a todos un tanto confundidos con el significado de esa frase.

Leé más:

Camila reveló el importante rol de Thiago Medina y Daniela Celis durante su debut en Cuestión de Peso

CAMILA DENIZ CONFESÓ EN CUESTIÓN DE PESO CUÁL ES EL ALIMENTO QUE NO PUEDE DEJAR

“¿La tenés presa la manteca? ¡Pobre manteca! Título de placa roja: ‘la manteca de Camilota está presa’. ¿Qué más hizo la manteca?”, bromeó Mario, mientras Camila repetía: “¡Hay una manteca en mi casa!”, justo antes de mostrar un video en el que ella explicó porque es “adicta” a la manteca.

“Lo que me gusta desayunar siempre es pan con manteca. Es re rica la manteca y si es por mí, como todo. (…) Si me haces elegir una factura, tres, cuatro facturas o pan con manteca, prefiero la manteca”, dijo Camila.

Camila Deniz y Mario Massaccesi en Cuestión de peso (Foto: captura eltrece)

“Me hace acordar a mi mamá de cuando era chiquita y tomaba mate con ella. Desayunaba pan con manteca, con dulce de leche, siempre, por todas las mañanas. Me hacía buscar la leche e iba a comprar pan con manteca. Estoy adicta a la manteca. Me encanta. Es algo que no puede faltar en mi heladera”, confesó Camila, antes de que Mario señalara que “hay una cuestión nostálgica de afecto” en ese comportamiento.

Leé más:

Camila Deniz aclaró por qué Thiago Medina no va a apoyarla a Cuestión de Peso

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.