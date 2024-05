Camila Deniz, la hermana de Thiago Celis, exparticipante de Gran Hermano 2022 y pareja de Daniela Celis, de quien se enamoró en la casa, debutó en Cuestión de Peso, programa al que se anotó para cambiar sus hábitos alimentaros y así mejorar su calidad de vida.

Contenta por esta oportunidad, reveló el importante rol no solo de su hermano sino de su cuñada en su debut televisivo. “En mi familia todos están muy emocionados. Thiago me apoya desde su casa, porque tiene dos criaturas hermosas y no le quiero sacar tiempo”, aseguró la influencer en diálogo con Socios del Espectáculo.

“Sé que Thiago está feliz. Cuando le conté me decía: ‘¿En serio?’. Dani también me felicitó”.

Acto seguido, contó la emoción tanto de Thiago como de Daniela al enterarse de su participación en el programa. “Sé que está feliz. Cuando le conté me decía: ‘¿En serio?’. Dani también me felicitó”, aseguró, muy agradecida por el gesto de los padres de Laia y Aimé.

¿POR QUÉ THIAGO Y DANIELA NO APOYARON A CAMILA EN REDES?

Antes de cerrar, Camila remarcó que su hermano y su cuñada están enfocados en la crianza de sus hijas; se siente apoyada a pesar de que no lo afirman en Instagram.

“Ellos me felicitaron, fueron los primeros en felicitarme. Y antes de salir al programa fueron los primeros en calmarme porque estaba muy nerviosa...”.

“No hace falta poner algo en Instagram para ver quién me apoya. Ellos me felicitaron, fueron los primeros en felicitarme. Y antes de salir al programa fueron los primeros en calmarme porque estaba muy nerviosa... No hace falta que se enteren todos en las redes de lo que pasa, pero si tengo el apoyo de ellos”, cerró, madura.