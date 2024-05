Así como en su momento Camila Deniz fue a bancar fuerte a Thiago Medina en la tribuna de Gran Hermano 2022, a la participante de Cuestión de Peso también le gustaría que su hermano menor vaya a alentarla, pero aclaró por qué todavía no lo hizo.

“Entiendo que Thiago en este momento no me puede apoyar”, reconoció Camilota en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces, se le iluminó el rostro al mencionar a sus sobrinas, Laia y Aimé: “Me apoya en su casa porque tiene dos criaturas hermosas y no le quiero sacar tiempo”.

El hermano de Camila Deniz cocinó Zapallo relleno y mostró el resultado.

“Estaba súper feliz cuando le conté”, cerró Camila Deniz sobre Thiago Medina, su hermano menor.

CAMILA DENIZ HABLÓ DE SU SITUACIÓN SENTIMENTAL

“Yo estoy sola. Si no me quisieron así (N del R: obesa), que no me vengan después”, aseguró sobre su situación sentimental.

Y cuando le preguntaron si le gustó algún muchacho de Cuestión de Peso, Camila Deniz se ruborizó: “No, no empiecen con eso, por favor, que no es lo mío. Son compañeros, son muy copados”.