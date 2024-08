Una vez más, Oriana Urrutia abrió su corazón y compartió con sus compañeros de Cuestión de Peso un tremendo episodio de abuso que vivió cuando era una niña y que logró marcarla de por vida.

“Cuando tenía 11 años, estábamos festejando el cumpleaños de mi papá. Estaba lleno de gente afuera, adentro, por todos lados había gente. Vino un compañero que me preguntó dónde quedaba el botón del inodoro para tirar la cadena. Entonces yo le mostré. En ese momento, me agarró contra la pared y me tocó toda, por todos lados”, comenzó diciendo en el programa de eltrece.

“Mi vieja siempre fue mi protectora, la que me enseñó a defenderme, a estar atenta. Y siempre me decía ‘nunca dejes que nadie te toque’. Lo empujé, se cayó y se pegó un palo. El chabón estaba pasado, creo, de copas y se hizo pelota, y yo salí despavorida del baño”, agregó.

“Lo primero que atiné a hacer fue hablarle a mi papá y decirle. Él se metió al baño con él a hablar, pero mi papá también estaba en la de él y no entendió mucho, hasta que salió mi mamá y lo sacaron a las trompadas de mi casa con todos mis tíos. Es algo que me dejó marcada”, añadió.

Y cerró, con lágrimas en los ojos: “No llegó a hacerme nada, pero gracias a la enseñanza de mi vieja. No llegó a ser un abuso, pero porque yo supe defenderme. Es horrible sentirse desprotegida porque viene un hombre que quiere tocarte teniendo solo 11 años en mi propia casa. Nunca más. Fue algo que viví muy feo y muy violento”.

LAS LÁGRIMAS DE ORIANA URRUTIA, LA NUEVA PARTICIPANTE DE CUESTIÓN DE PESO, AL HABLAR DE SU DURA HISTORIA DE VIDA

Con el objetivo de cambiar su vida, Oriana Urrutia se anotó para participar en Cuestión de Peso –el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece- y no pudo evitar quebrar en llanto al presentarse.

“Hola, mi nombre es Oriana, tengo 31 años y soy de Llavallol. Y bueno, estoy acá porque quiero cambiar, empezar a hacer una vida más sana, más organizada. Tengo dos hijos, un hijo de 2 años, un nene y una nena de 8 años. Estoy separada hace tres meses. Estábamos hace 15 años juntos, decidimos separarnos porque ya eran muchas peleas también. Por ahora, así estamos bien”, comenzó diciendo la joven.

“Soy taurina y me encanta, amo comer, cocinar. El asado no lo dejaría ni loca. En el 2020, en plena pandemia, falleció mi mamá. Mi mamá era todo para mí. Fue un golpe muy duro y se puede decir que estuve muy depresiva durante mucho tiempo. La verdad que sí, me refugié muchísimo en la comida. La angustia uno la traga, no la saca. Si me siento incómoda con parte de mi cuerpo es la panza principalmente, las piernas, los brazos. Esto me mata”, agregó, muy movilizada.

Y siguió: “Trabajo en el consejo escolar de auxiliar de limpieza. Me encanta la comida. Me encantaría trabajar, ser actriz, trabajar en una novela, en una serie, en una película. Estoy haciendo clases de canto. La separación le afecta un poquito más a mi hija más grande, obviamente, porque tiene 8″.

“La única que sabe que estoy acá es la mamá de mi ex, ella es como mi segunda madre. Mi mamá estaría muy orgullosa de mí, muy contenta. Que me ocupe de mí, que es algo que ella tampoco hizo. Ella se descuidó mucho, tenía exceso de peso desde que tengo uso de razón. Tuvo un ACV, pero en esos informes del ACV me dijeron que la vena de la carótida que va al cerebro era la que estaba llena de colesterol. Y no quiero eso para mí. A esa Oriana que voy a dejar atrás le diría que se puede, que hay que salir adelante”, cerró Oriana, a flor de piel.