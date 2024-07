En medio de la emoción que vivo por haber sido invitada a la mesa de Juana Viale en Almorzando con Juana, el programa que se verá este domingo por eltrece, Camila Deniz reveló que tendrá un menú especial preparado para la ocasión.

“Este es el permitido de Camilota en la mesa de Juana. El domingo va a estar el chef Coco Carreño y es el encargado de preparar tu comida. Y, por supuesto, lo consultamos. ¿Cómo viene la cosa? Mirá lo que está preparando para vos, Camilota”, adelantó Mario Massaccesi en vivo.

Fue entonces que el chef dio detalles de los platos que disfrutará la participante: “Me dijeron que vas a tener un permitido que es una pasta con un estofado de pollo. Bueno, voy a estar cocinando yo. La pasta va a ser la que vos querés, ya que vas a tener un permitido. Por ejemplo, no sé, fideos, ¿o querés una pasta rellena como, por ejemplo, sorrentinos, ravioles?”, le preguntó el cocinero.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharlo, la joven se sinceró ante las cámaras: “Sabés que mi mamá me enseñó a comer los fideos con la cuchara, pero no pedí eso porque no quiero pasar vergüenza”. Y el presentador cerró con un consejo: “Pero, de última, no comés si la ves difícil. O la cortás cuando no te enfocan”.

Camila Deniz: “Sabés que mi mamá me enseñó a comer los fideos con la cuchara, pero no pedí eso porque no quiero pasar vergüenza”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LAS LÁGRIMAS DE CAMILA, LA PARTICIPANTE DE CUESTIÓN DE PESO, AL REVELAR EL DRAMA FAMILIAR QUE ATRAVIESA

A poco de haberse presentado en Cuestión de Peso, el programa que conduce Mario Massaccesi por eltrece, Camila Deniz no pudo evitar quebrar en llanto al compartir con el público (a principios de mayo pasado) su dura historia familiar.

“Nosotros somos diez hermanos. La misma mamá y hay tres mayores que son del mismo papá. Mi mamá falleció hace 12 años de un paro cardiaco. No lo supero todavía, la pérdida de mi mamá fue un golpe muy fuerte en mi vida”, comenzó diciendo la participante.

Foto: Captura (eltrece)

“Ahí caí en una depresión y empecé a engordar porque comía por angustia”, agregó, a flor de piel, dando detalles de cómo comenzó a dejar huella el dolor que le produjo la pérdida de su ser querido.

Camila Deniz: “Mi mamá falleció hace 12 años de un paro cardiaco. No lo supero todavía, la pérdida de mi mamá fue un golpe muy fuerte en mi vida. Ahí caí en una depresión y empecé a engordar porque comía por angustia”.

“Mi papá vive, está enfermo. Tiene diabetes y desde el domingo pasado estuve con él en el hospital porque no me gusta verlo sufrir, pero sé que se va a recuperar”, cerró la joven (quien ya se había hecho conocida por ser la hermana del exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina), muy movilizada.