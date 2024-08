Luego del picante cruce que tuvo con Melina, a quien le confesó su angustia por sentirse traicionada después de enterarse que le dio un beso a su ex, Marcelo, la participante de Cuestión de Peso, Camila “Camilota” Deniz volvió a hablar de este tema en Poco correctos.

“Melina rompió el código porque yo salía con Marcelo. No estoy más con él, obviamente. Yo digo código porque a ella le brindé todo lo que soy y yo no me voy a meter con la pareja de mi amiga, sabiendo que salían o que estaban juntos”, comenzó diciendo la joven en el programa que conducen Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece.

“Con Marcelo estábamos de novios, nunca pensé que ella me iba a traicionar así. Me duele que rompa el código de amiga, el código de mujer a mujer”, agregó, visiblemente angustiada por la situación.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, Camilota reveló qué piensa del gesto que tuvo su compañera después de haberse confundido con Marcelo: “Me pidió disculpas, pero no porque esté mal me voy a confundir con mi amigo”, cerró, tajante.

CAMILOTA DE CUESTIÓN DE PESO REVELÓ CÓMO SE HIZO CARGO DE SUS HERMANOS TRAS LA MUERTE DE SU MAMÁ

En medio de la emoción que sintió tras ser invitada a la misa de Almorzando con Juana, el programa que conduce Juana Viale todos los domingos por eltrece, Camila “Camilota” Deniz abrió su corazón y conmovió a todos con su relato.

“Yo tengo una vida muy dura, Juanita. Pero bueno, estoy de pie. Me caí miles de veces, pero acá estoy. Con mi padrastro, sacamos adelante a mis hermanos, nosotros somos diez en total, conmigo. Cuando mi mamá falleció, dejó una nena de ocho meses y yo me tuve que quedar con mis hermanos”, comenzó diciendo la participante de Cuestión de peso.

“Fui ayudando y criando a mis hermanos a la manera que uno podía. Obviamente, como todos conocen, dormíamos como podíamos, pero siempre estuvo el respeto y el amor en familia, como hasta ahora”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Y siguió: “Me cuesta mucho nombrar a mi mamá, es una parte mía. Cuando llega el Día de la Madre, me cuesta ver a todos con su mamá compartiendo, es muy duro. Y bueno, aprendí a salir adelante con eso. Ayer soñé con mi mamá y fue muy lindo, pero a la vez muy feo, porque me encantaría que hoy me diga ‘hija, sos un orgullo para mí’. Quisiera escuchar eso de mi mamá”.

“Pero tengo a mi papá, que lo tengo vivo, gracias a Dios; y a mi madrina y gente que me ayuda y me apoya. Estoy orgullosa de mí”, cerró, una de las invitadas de la tarde, ante la atenta mirada de la conductora y el resto de los invitados.