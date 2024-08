En un ida y vuelta con Socios del Espectaculo, Camila Deniz se mostró emocionada por haber logrado bajar 15 kilos en su paso por Cuestión de Peso e hizo referencia también a su visita a Juana Viale en el almuerzo del domingo.

“Le agradezco a la producción porque gracias a ellos bajé los 15 kilos, nunca pensé en poder bajar eso y encima en tres meses… nada”, expresó la hermana de Thiago Medina, súper feliz.

Camila Deniz, participante de Cuestión de Peso, habló de Juana Viale (Foto: captura de Socios del Espectáculo).

Sobre el almuerzo en el que estará este domingo, Camilota confesó: “Estoy contenta, nerviosa porque me voy a comer con Juana, nunca me imaginé poder sentarme a comer en esa mesa, siempre quise, no tengo palabras por lo que voy a vivir”.

LA REACCIÓN DE CAMILOTA AL ENTERARSE QUE EXISTE UNA PASTA QUE SE LLAMA PENNE

Camila, participante del programa de salud que conduce Mario Massaccesi en eltrece, sorprendió con su reacción al enterarse que existe una pasta que se llama Penne Rigate.

Camila Deniz en Cuestión de Peso (Foto: captura de Socios del Espectáculo).

“Me dijeron que vas a tener un permitido que es una pasta con un estofado de pollo, puede ser fideos, penne, o una rellena”, le dijeron en el programa y ella comentó: “¿Penne? Quiero saber qué es el penne, nunca comí, fuera de joda”.

