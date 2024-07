Camila Deniz se lució como arquera durante un partido de fútbol entre las chicas de Cuestión de Peso y el equipo de Rocío Oliva. Todos aplaudieron el notable desempeño de la hermana de Thiago Medina.

“¡Es nuestra Dibu!”, señalaron sus compañeras al ver las múltiples atajadas de Camila durante el encuentro.

En las redes sociales también se viralizaron videos de las atajadas más destacadas de Deniz, a quien compararon con Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero de la Selección Argentina.

Mario Massaccesi y Camila Deniz en Cuestión de Peso, Por: eltrece

QUÉ DIJO CAMILA SOBRE SUS CAMBIOS FÍSICOS EN CUESTIÓN DE PESO

Camila Deniz describió entre risas los cambios físicos que percibe desde que está en Cuestión de Peso. “La panochita se me está poniendo linda”, detalló.

Camila Deniz en Cuestión de peso (Foto: captura eltrece)

“Yo, cuando entré, yo dije que tenía miedo de ser fea. Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Y hoy me estoy notando mucho, pero mucho, el cambio de mi cara, la sonrisa, todo acá abajo”, explicó.

“Acá aparecieron rodillas. Las rodillas, el codo. Yo me miro al espejo y hoy por hoy me veo la panocha. Que antes no veía. No le digo más panocha, sino que le digo panochita”, cerró.