La bronca de Camila Deniz con Melina Gómez, tras descubrir que formó parte de un triángulo amoroso con Marcelo Rosada, generó un momento tenso en Cuestión de Peso.

“No me puede mirar a la cara, no tiene códigos de amistad. Yo confié en ella, me entregué todo a ella, mi corazón, mi confianza”, protestó la hermana mayor de Thiago Medina.

Entonces, exclamó: “¡Ella rompió los códigos de amiga! Estoy dolida porque le conté cosas personales mías... No hago lo que no me gusta que me hagan”.

Camilota, Marcelo y Melina de Cuestión de Peso.

Hasta que escandalizó a Melina al deslizar que no le importaba “si se acostó con Marcelo que haga 50.000 veces lo que quiera”.

LA REACCIÓN DE MELINA ANTE LAS ACUSACIONES DE CAMILOTA

“Le di un beso a Marcelo y Camila está así por un beso”, se defendió Melina.

Melina: “Le di un beso a Marcelo y Camila está así por un beso”.

“Y no es que fue sin querer, nos confundimos. Yo estaba mal, él estaba mal, es mi amigo, va a seguir siendo mi amigo”, agregó.

Melina Gómez de Cuestión de Peso le retrucó a Camilota.

Luego recordó que le ofreció disculpas: “Yo le dije que la entendía y yo le dije que entendía que había estado mal. Pero también le pedí que me entienda a mí que lo que pasó fue que yo estaba mal, Marcelo me estaba conteniendo”.

“Fue una cuestión de un momento, no fue que me acosté con Marcelo, como está diciendo, nada que ver. Y está muy lejos de ser eso. Pero más allá de que haya sido un beso...”, cerró Melina

QUÉ DIJO MARCELO DEL CRUCE ENTRE CAMILOTA Y MELINA

Ante el cruce de Camila Deniz y Melina Gómez, primero Marcelo Rosada se mantuvo en silencio: “No me quiero meter ahora”.

Marcelo Rosada de Cuestión de Peso, entre Camila Deniz y Melina Gómez.

Sin embargo se plantó al rato: “Yo siento que no cruzamos ningunos códigos. Yo siento que el código lo hubiese roto si hubiese estado en pareja con alguien y me cag... en esa persona con la que yo estaba. Yo no llegué hasta en pareja con nadie”.

Marcelo: “El código lo hubiese roto si hubiese estado en pareja con alguien y me cag... en esa persona con la que yo estaba”.

Al final, Camila Deniz reconoció que Melina Gómez y Marcelo Rosada se habían besado en Cuestión de peso cuando ella estaba separada, pero así y todo cuestionó a la joven: “Yo no voy a estar con el novio de mi amiga, eso se llama código”.