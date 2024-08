A seis meses de que coronaran su amor con la llegada de sus gemelas Aimé y Laia, Daniela Celis y Thiago Medina enternecen a sus seguidores al compartir dulces momentos de su día a día en familia.

En esta oportunidad, Daniela mostró la reacción de sus bebas al comer comida por primera vez: “Primer menú: Puré de zapallo y de postre, manzana”, escribió en el posteo que subió a Instagram Stories.

Tiempo atrás, Thiago había revelado su decisión de no tener más hijos, razón por la cual se va a someter a una vasectomía: “Después de esta experiencia, nos recontra cuidamos. Igual, yo me voy a hacer la vasectomía en dos semanas, ya lo tengo decidido. Nos informamos los dos, no duele y tengo un vecino que se la hizo y me comentó que después de la operación pudo salir caminando sin problema”, había dicho en diálogo con Pronto.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@danielacelis01)

CONTUNDENTE DECISIÓN DE THIAGO MEDINA, A 6 MESES DEL NACIMIENTO DE SUS GEMELAS CON DANIELA CELIS

A seis meses de haber coronado su amor con Daniela Celis (a quien conoció en su paso por Gran Hermano 2022) con la llegada de sus gemelas Aimé y Laia, Thiago Medina sorprendió al revelar su decisión de someterse a una vasectomía para no seguir agrandando la familia.

Así lo explicó el propio joven en una nota que dio a Pronto: “Después de esta experiencia, nos recontra cuidamos. Igual, yo me voy a hacer la vasectomía en dos semanas, ya lo tengo decidido. Nos informamos los dos, no duele y tengo un vecino que se la hizo y me comentó que después de la operación pudo salir caminando sin problema. Es más, fuimos a jugar a la pelota y no le pasó nada”, comenzó diciendo el joven de 21 años.

Además, ante la consulta de por qué fue él quien se someterá a esta intervención, Thiago detalló: “Porque Dani ya pasó por mucho y volver a someterse a una operación nuevamente sería un montón para ella”.

“Todavía no se terminó de curar y volver al quirófano sería muchísimo. Le dije que no tenía problema en hacerme yo la vasectomía; encima me informé que es reversible y hasta podés congelar esperma, si querés, a futuro para tener otro hijo. Tiene un 60 por ciento de chances de ser reversible y por eso me lo haré yo. Estoy contento igual con mis dos hijas”, añadió.

De esta manera, el entrevistado dejó en claro que cerró la fábrica: “Por mí, sí. Ya está. Con Dani lo charlamos un montón y ella me decía que soy muy chico para decidir eso, pero yo estoy convencido de que, por ahora, no quiero tener más hijos. Tengo miedo, además, de que nos vuelvan a salir gemelas o mellizas”.

Thiago Medina: “Después de esta experiencia, nos recontra cuidamos (con Dani). Igual, yo me voy a hacer la vasectomía en dos semanas, ya lo tengo decidido”.

“No estamos teniendo muchas relaciones sexuales, casi ni tenemos te diría, porque los dos tenemos miedo de quedar nuevamente embarazados. Acabamos de tener a las bebas y el embarazo fue muy duro para Dani. Si llegaran a venir dos más, nos daría mucho miedo. Por eso, voy por la vasectomía y nos informamos mucho sobre el tema”, cerró.