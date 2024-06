Daniela Celis, disfrutando de la crianza de sus gemelas -Aimé y Laia- junto a Thiago Medina, reveló que su madre se mudó con ellos a pocos días de que nacieran las bebas.

“Cuando nos mudamos, buscamos una casa con tres habitaciones; una para nosotros, otra para las bebas y una tercera para la persona que nos ayudara a cuidarlas”, explicó en diálogo con revista Pronto.

Cuando su mamá se enteró de esto, le hizo una propuesta. “Quería tener a alguien con cama adentro y cuando se lo conté a mi mamá, me dijo ‘me ofendo si no me lo decís a mí para estar ahí con mis nietas y con ustedes’. Lo charlamos con Thiago porque él tenía que estar de acuerdo en convivir con su suegra y dijo que sí”, reveló la exparticipante de Gran Hermano 2022.

¿CÓMO ES LA RUTINA DE DANIELA CELIS CON SU FAMILIA EN SU CASA?

En este contexto, reveló cómo es la rutina de su madre con ella, sus hijas y Thiago en la misma casa.

“Mamá vive con nosotros y está enamorada de las bebas. Nos ayuda muchísimo. Es abierta y escucha la manera en que queremos criar a las bebas. Nos respeta y da su opinión en algunas cosas, pero no en todas. Nos sugiere, pero deja abierta la opción de que nosotros decidamos cómo criar a Laia y Aimé. Todo se va actualizando y ella también”, sumó Dani.

“Además, nadie es de mayor confianza que mi mamá. Estoy tranquila de tenerla y cada vez que me voy a trabajar, sé que se quedan en las mejores manos, que son las de Thiago o las de mami. Puedo respirar y no estoy pensando que me quiero volver volando a mi casa”, concluyó, feliz por haber tomado esta decisión.