Daniela Celis reflexionó sobre la crianza de sus gemelas, Aimé y Laia, y reveló la firme decisión que tomó con Thiago Medina sobre la crianza de sus pequeñas.

“Van al gimnasio, a interactuar un poco. Les hago hacer estimulación para bebés. Se le llama gimnasio a la estimulación de los niños, con los juguetitos blandos para que toquen todo”, dijo en diálogo con Pronto.

Acto seguido, remarcó que quiere que sus nenas estén estimuladas y en movimiento. “Nosotros no queremos que las nenas duerman todo el día y por eso las estimulamos, les cantamos y les hablamos”, aseguró Daniela.

LA DECISIÓN DE DANIELA CELIS SOBRE LA CRIANZA DE AIMÉ Y LAIA

Antes de cerrar, Daniela reveló que en su casa siguen una política de “cero pantallas”.

“Les damos mucha atención y en casa hay una política de cero pantallas. Decidimos que las nenas no tengan contacto con ninguna pantalla y queremos respetar este objetivo por un año, aunque lo ideal serían dos. Sin pantallas me refiero a que no haya música de videoclips, nada de películas ni televisión ni tablets”, sentenció, precisa.