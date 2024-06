Daniela Celis reflexionó a corazón abierto sobre su presente con su novio, Thiago Medina, signado por la maternidad. La influencer, mamá de las gemelas Laia y Aimé, quería buscar el varoncito, pero ahora duda.

“Me gustaría buscar el nene a futuro, pero, por otro lado, cuando recuerdo lo difícil que fue este embarazo, lo dudo”, aseguró la exparticipante de Gran Hermano 2023 en diálogo con Pronto, sobre la posibilidad de tener más hijos.

Daniela y Thiago son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Acto seguido, rememoró lo mal que la pasó durante su embarazo. “Todo lo que siente una mujer embrazada, en mi caso, lo sentí por dos. Me sentía pesada y era el doble de hormonas, el doble de peso, el doble de líquidos... Quedé traumada: las últimas semanas ya casi no dormía, lloraba, pasaba las noches sentada, me costaba respirar y no me podía mover ni caminar”, sentenció.

POR QUÉ DANIELA CELIS QUISO LIGARSE LAS TROMPAS Y NO PUDO

Daniela Celis reveló que quiso ligarse las trompas para no tener más hijos, pero en el hospital no la dejaron.

“Quedé traumada y no quiero saber más nada. De hecho, en el nacimiento de Laia y Aimé quise ligarme las trompas, pero en el hospital no me dejaron. Primero, porque el hospital era religioso; segundo, porque era muy joven y al ser mi primer embarazo, no me las podían ligar. El tema es que me tocó ser primeriza y con un embarazo múltiple”, cerró, sincera.