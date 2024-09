El amor surgió en Cuestión de Peso de una forma que descolocó a Mario Masaccessi, pero el conductor no dudó en bendecir el noviazgo de Camila Deniz con Gabriela Natalie Atamián, que por un momento fue trieja con Marcelo Rosada.

“Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Y quiero dejar en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella”, explicó Camilota sobre Natee.

“Lo que buscaba en un hombre lo tiene ella”, completó en un primer momento al asegurar que está “feliz”.

Aunque admitió: “Me costó mucho contarle a mi familia. Thiago fue el último al que le conté porque no sabía cómo iba a reaccionar, y me dijo que si era feliz le diera para adelante”.

LA REACCIÓN DE NATEE EN VIVO TRAS EL BLANQUEO DE CAMILOTA

En un móvil que Camilota no se esperaba, Natee reconoció que fue ella quien avanzó: “Había miraditas desde la primer semana del programa”.

Ahí, Camilota exclamó ante un Masaccesi desprevenido: “¡Estando de novia con Marcelo yo estaba con ella!”.

“Marcelo nos ‘chamullaba’ a las dos, había onda con las dos. Y después como que hubo algo y después al final elegimos con Cami estar juntas cuando ella estaba con Marcelo. Con Marcelo después ya no había nada y Marcelo quería trío”, soltó Natee para dejar atónito al conductor.

Al finall, Gabriela Natalie Atamián le puso fecha a su noviazgo oficial con Camila Deniz: “Hace dos semanas ella me propuso ser la novia y acepté”,