A Mario Massaccesi no le gustó la actitud de los participantes de Cuestión de Peso al encarar el entrenamiento al aire libre, y fue vehemente al reprocharlos en vivo.

“Espero que se disculpen todos a Maru porque no estuvo bueno lo que pasó”, recriminó el conductor a los ochos integrantes del reality presentes en el estudio.

Ante el desconcierto y la instintiva actitud defensiva, Mario aclaró: “Lo vimos recién. Maru tiraba consignas y ustedes estaban en cualquiera”.

“¡No está bueno!”, bramó Mario Masaccessi ante la nula reacción de los apuntados.

LA QUEJA DE SERGIO VERÓN EN CUESTIÓN DE PESO

“Es moneda corriente”, lamentó el profe Sergio Verón.

Entonces, reveló: “Me llamó una psicóloga que trabaja en educación terapéutica y me dijo que no quería ir más al grupo porque no lo podía manejar”.

Sergio Verón.

“Juegan, están con el teléfono, escuchan música, ven videos, y la parte específica de trabajar con la obesidad no la puedo hacer”.

Al final, Mario Massaccesi resumió lo que esperaba de los participantes de Cuestión de Peso: “Se llama respeto”.