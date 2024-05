Mario Massaccesi, muy contento por el éxito de Cuestión de Peso, habló por primera vez sobre su vida amorosa. Contundente, reivindicó su soltería a pesar de que a muchos les dé “pena” que no haya formado una pareja.

“La soltería parece que fuera un estado extraterrestre, que da pena. Yo digo que voy a crear la asociación argentina de solterones y solteronas, no de solteros y solteras, porque a partir de los 40 ya dejás de ser soltero y parece que no tenés posibilidad de nada, parece que sos soltero porque te quedaste soltero y no porque elegís ser soltero”, expresó en diálogo con Urbana Play.

“A mí me gusta alguien, hago la cosa chancha y todo, pero no tengo proyecto de pareja”.

En este contexto, el conductor aclaró que tiene vínculos sexo-afectivos, pero elige que no escalen a un noviazgo. “A mí me gusta alguien, hago la cosa chancha y todo, pero no tengo proyecto de pareja”, destacó, contento por su manera de vincularse, en un ida y vuelta con Sebastián Wainraich y Julieta Pink.

¿MARIO MASSACCESI QUIERE FORMAR UNA FAMILIA?

Tiempo atrás, Mario había contado si se ve formando una familia tradicional.

“No me veo con una familia, hijos, una casa con techo a dos aguas y yendo al supermercado los domingos”.

